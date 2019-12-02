РПЛ. ЦСКА сыграет с «Арсеналом», «Краснодар» – с «Тамбовом»

В понедельник состоятся два матча 18-го тура чемпионата России.
«Краснодар» примет «Тамбов», а ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
2 декабря, 19:30 мск
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)
2 декабря, 19:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бизяк, 25.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Глушаков, 31; 1:1 – Кварацхелия, 90+3.
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кутепов, 21 (в свои ворота).
В первом и втором тайме две разные команды. В защите как всегда дыра. А Влашич и Чалов забивают от случая к случаю, как повезёт. Хрустального Дзагоева надо было на лавке оставить. Толку от него никакого. Прежнюю форму он никогда не наберёт. Зенит сейчас над всеми соперниками по таблице смеётся. Очки потеряли все: ЦСКА и Локомотив проиграли, Краснодар и Ростов сыграли вничью.