Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. ЦСКА сыграет с «Арсеналом», «Краснодар» – с «Тамбовом»

    РПЛ. ЦСКА сыграет с «Арсеналом», «Краснодар» – с «Тамбовом»

    В понедельник состоятся два матча 18-го тура чемпионата России.

    «Краснодар» примет «Тамбов», а ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом».

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Тамбов

    2 декабря, 19:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

    2 декабря, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бизяк, 25.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 31; 1:1 – Кварацхелия, 90+3.

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кутепов, 21 (в свои ворота).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2019 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии (64)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mister_Tomsk
    1575310080
    чет цска не впечатляет
    Ответить
    Mister_Tomsk
    1575310662
    иногда кажется, что я смотрю не футбол, а бей беги, когда мы собираемся играть и по месяцу не ходим не тренеруемся. такая же конитель
    Ответить
    ZENIT*****
    1575311003
    Ну с такой игрой ЦСКА-извини,что показал,то показал!
    Ответить
    ZENIT*****
    1575311030
    Тула, с победой!
    Ответить
    CSKA57
    1575311211
    ЦСКА, с очередным позорным поражением!
    Ответить
    ZENIT*****
    1575311238
    Что я и говорил,победить лидерам не суждено.
    Ответить
    ZENIT*****
    1575311268
    Тамбов,молодцы,выстояли!
    Ответить
    Хведя
    1575311368
    Кто-то там вчера безапелляционно заявлял, что кони сегодня будут вторыми. Так запомнить пора: в РПЛ обязательных побед больше НЕ БЫВАЕТ. У нас самый сложный в Европе чемпионат (хоть и слабоватый по качеству). Ну, и еще сегодня в СЭ вычитал, по-моему - актуально: "Власть - советам, земля - крестьянам, мир - народам, Лёню -коням!".
    Ответить
    BRO_football
    1575311501
    ЦСКА днище. Такой шанс дали вторую строчку занять и они его как всегда просрали.
    В первом и втором тайме две разные команды. В защите как всегда дыра. А Влашич и Чалов забивают от случая к случаю, как повезёт. Хрустального Дзагоева надо было на лавке оставить. Толку от него никакого. Прежнюю форму он никогда не наберёт. Зенит сейчас над всеми соперниками по таблице смеётся. Очки потеряли все: ЦСКА и Локомотив проиграли, Краснодар и Ростов сыграли вничью.
    Ответить
    ologreds
    1694987778
    numo592370
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+