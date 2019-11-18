Пентек: «Хочу, чтобы «Милан» продал меня за 60-70 миллионов»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек выразил надежду, что когда придет время переходить в другой клуб, его трансферная стоимость будет в два раза выше нынешней.

«Когда я перешел в «Милан», все произошло так быстро, что не переставал спрашивать себя, что произошло. Сейчас я стою 38 миллионов евро, но в следующий раз, когда я сменю клуб, я хотел бы сделать это за 60-70 миллионов. Я должен быть амбициозным. Буду усердно работать, чтобы это произошло. В конце концов, сейчас я только на старте карьеры. Это мой второй сезон в Серии А, одной из топ-5 лиг Европы», – сказал Пентек.