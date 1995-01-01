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    Пентек: «Хочу, чтобы «Милан» продал меня за 60-70 миллионов»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек выразил надежду, что когда придет время переходить в другой клуб, его трансферная стоимость будет в два раза выше нынешней.

    «Когда я перешел в «Милан», все произошло так быстро, что не переставал спрашивать себя, что произошло. Сейчас я стою 38 миллионов евро, но в следующий раз, когда я сменю клуб, я хотел бы сделать это за 60-70 миллионов. Я должен быть амбициозным. Буду усердно работать, чтобы это произошло. В конце концов, сейчас я только на старте карьеры. Это мой второй сезон в Серии А, одной из топ-5 лиг Европы», – сказал Пентек.

    • В январе этого года «Милан» купил поляка у «Дженоа» за 35 миллионов евро.
    • Форвард забил 14 голов в 33 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8748

      Cules2013 34 минуты назад

      Как-то стух он в Милане, очень резко. Поглядим, что будет где-то через год-два. Вот и всем в очередной раз наука - не покупать игроков, которые провели хорошо только 1 сезон. Минимум 2 должно быть таких сезона.

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      Рейтинг: +3776

      dinar7777dinar 1 час назад

      38 и то дорого !

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