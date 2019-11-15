Главный тренер «Гэлакси»: Ибрагимович планирует завершить карьеру в Италии

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Скелотто высказался о будущем нападающего Златана Ибрагимовича.
«Златан еще не знает, что будет делать дальше. Ибрагимович – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он хочет завершить карьеру в Италии.
Возможный трансфер в «Наполи»? Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент», – заявил тренер.
- В конце этого года швед покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении контракта.
- Златан провел 58 матчей за американский клуб, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.
- Сообщалось, что 38-летним шведом интересуются в Австралии.
Источник: Goal