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Главный тренер «Гэлакси»: Ибрагимович планирует завершить карьеру в Италии

15 ноября 2019, 10:12

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Скелотто высказался о будущем нападающего Златана Ибрагимовича.

«Златан еще не знает, что будет делать дальше. Ибрагимович – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он хочет завершить карьеру в Италии.

Возможный трансфер в «Наполи»? Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент», – заявил тренер.

  • В конце этого года швед покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» по истечении контракта.
  • Златан провел 58 матчей за американский клуб, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.
  • Сообщалось, что 38-летним шведом интересуются в Австралии.

Источник: Goal
США. МЛС Италия. Серия А Лос-Анджелес Гэлакси Наполи Ибрагимович Златан Скелотто Гильермо
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