За последние 66 лет «Ливерпуль» дважды пропустил не менее 5 голов на «Энфилде». Оба раза от «Арсенала»

В матче 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» дома одолел «Арсенал» в серии пенальти и пробился в следующий раунд турнира.

Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 5:5.

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» только во второй раз за последние 66 лет пропустил не менее пяти голов на «Энфилде».

В прошлый раз это также случилось в матче Кубка лиги с «Арсеналом» в январе 2007 года. Тогда мерсисайдцы проиграли со счетом 3:6.