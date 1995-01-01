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    За последние 66 лет «Ливерпуль» дважды пропустил не менее 5 голов на «Энфилде». Оба раза от «Арсенала»

    В матче 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» дома одолел «Арсенал» в серии пенальти и пробился в следующий раунд турнира.

    Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 5:5.

    Как сообщает Opta, «Ливерпуль» только во второй раз за последние 66 лет пропустил не менее пяти голов на «Энфилде».

    В прошлый раз это также случилось в матче Кубка лиги с «Арсеналом» в январе 2007 года. Тогда мерсисайдцы проиграли со счетом 3:6.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4355

      ivan-football-fan 6 часов назад

      КРАСОТИЩА))))
      АРСЕНАЛИЩЕ!!!!!
      МЕСУТОЗИЛИЩЕ!!!!!!!
      Как же мы всё это ждали от Эмери!))))
      5 голов Ливеру!
      Но...дальше пошёл именно Ливерпуль ...
      Он- ....ЕЩЁ КРУЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ)))

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