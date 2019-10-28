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Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России, Панина назначили на игру «Зенит» – «Томь»

28 октября 2019, 19:58
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РФС опубликовал судейские назначения на матчи 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут 30 и 31 октября.

30 октября (среда)

«Нижний Новгород» – «Шинник»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Урал» – «Арсенал»: судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Зенит» – «Томь»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ахмат» – «Луч»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

31 октября (четверг)

«Торпедо» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Оренбург» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Источник: РФС
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Комментарии (10)
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Axe111
1572287028
Ясно,пенальти,удаление,все как обычно
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paracetamol
1572287149
Кто такой Игорь Панин?
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Fraer123
1572287228
Почему на зенит -томь резервный судья с Питера,,так же нельзя
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BRO_football
1572295970
Опа! Какой-то неизвестный судья появился на матче Зенит - Томь. Такого и наказать не жалко, в случае жёсткого косяка. Отсудит матч - и пропадёт с поля зрения. Значит ждём весьма спорных судейских решений, типа пенальти в ворота гостей, красные карточки гостям или полнейшее безразличие к нарушениям правил со стороны Зенита.
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Mister_Tomsk
1572321758
Томь удиви))
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portero
1572380651
Кукуян что там насвистит? Лучше бы ничего лишнего.
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