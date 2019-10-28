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    Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России, Панина назначили на игру «Зенит» – «Томь»

    РФС опубликовал судейские назначения на матчи 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут 30 и 31 октября.

    30 октября (среда)

    «Нижний Новгород» – «Шинник»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Урал» – «Арсенал»: судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Зенит» – «Томь»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Ахмат» – «Луч»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    31 октября (четверг)

    «Торпедо» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Оренбург» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    Источник: РФС

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    28.10.2019 19:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +851

      Mister_Tomsk 7 часов назад

      Томь удиви))

      0
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      Рейтинг: +5230

      BRO_football 15 часов назад

      Опа! Какой-то неизвестный судья появился на матче Зенит - Томь. Такого и наказать не жалко, в случае жёсткого косяка. Отсудит матч - и пропадёт с поля зрения. Значит ждём весьма спорных судейских решений, типа пенальти в ворота гостей, красные карточки гостям или полнейшее безразличие к нарушениям правил со стороны Зенита.

      1
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      Рейтинг: +1533

      Томик > BRO_football 14 часов назад

      Да ладно, при всей не большой любви к Зениту, тут можно трактовать только как "поставили неопытного арбитра обкатать на матч, результат которого заранее известен". Ну какая Томь? Хотя если что - буду рад. Но вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +94

      Яврунгер Мстяшный 8 16 часов назад

      Долой хряков! Свинопоросят в фнл !!!

      1
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      Рейтинг: +26

      Fraer123 17 часов назад

      Почему на зенит -томь резервный судья с Питера,,так же нельзя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Prince_of_Dark > Fraer123 15 часов назад

      Резервный судья может быть из одного города с командой.

      0
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 17 часов назад

      Кто такой Игорь Панин?

      0
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      Рейтинг: +1549

      Axe111 17 часов назад

      Ясно,пенальти,удаление,все как обычно

      4
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      Рейтинг: +1830

      Борат 17 часов назад

      тяжко придётся ростову против 12-ти крючкохвостых с кукуяном во главе...
      но мы верим в валеру!!!

      8
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol > Борат 17 часов назад

      Ростов выиграет и против 15!

      0
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      Рейтинг: +54

      fedser > paracetamol 4 часа назад

      Протащат спам

      0
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      Рейтинг: +357

      alarm 18 часов назад

      позор кукуяновцам! снова пенальти в пользу хряков поставит на 95й минуте!

      5
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