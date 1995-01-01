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    Гончаренко: «Когда Обляков и Ахметов оставляют пространство в 35 метров между собой и защитниками, сложно обороняться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил причины поражения в матче Лиги Европы против «Ференцварошем» (0:1).

    «Надо улучшать молодую команду тренировками. Второе. Общеизвестно, что выигрывают чемпионаты мира и Лигу чемпионов опытные команды со средним возрастом 28-29 лет.
    Сейчас в моем случае это может звучать как какое-то оправдание... За молодостью не стоит закрывать то, что мы проваливаем вторые таймы. Но тем не менее.

    Или же такой вариант – два опытных футболиста должны быть в команде. А мы имеем состав достаточно перспективный, но молодой. Надо понимать многие вещи. Опыт приобретается путем даже вот таких поражений.

    Задача тренера – всегда делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать недостатки. Если есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны – улучшить.

    У нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорников – это в атаку. Мы знаем об этой проблеме, говорим.

    В первом тайме вроде неплохо атаковали, но когда Обляков и Ахметов сваливаются вдвоем во фланги и оставляют там пространство в 35 метров между собой и центральными защитниками, тогда сложно обороняться», – заявил Гончаренко.

    • Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.
    • В группе ЛЕ «Ференцварош» занимает третье место, а ЦСКА – четвертое

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +905

      mig28 32 минуты назад

      Они молодые, в центр, как и на любую позицию нужен хотя бы один опытный игрок.
      Был Вернблум, было легче..он сам хорош был, а если потребуется, молодым нашпыняет))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1115

      FRZZ 41 минуту назад

      Акинфеев и Фернандес, вот два опытных футболиста в команде...

      2
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