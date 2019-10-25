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  • Гончаренко: «Когда Обляков и Ахметов оставляют пространство в 35 метров между собой и защитниками, сложно обороняться»

Гончаренко: «Когда Обляков и Ахметов оставляют пространство в 35 метров между собой и защитниками, сложно обороняться»

25 октября 2019, 09:04
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил причины поражения в матче Лиги Европы против «Ференцварошем» (0:1).

«Надо улучшать молодую команду тренировками. Второе. Общеизвестно, что выигрывают чемпионаты мира и Лигу чемпионов опытные команды со средним возрастом 28-29 лет.
Сейчас в моем случае это может звучать как какое-то оправдание... За молодостью не стоит закрывать то, что мы проваливаем вторые таймы. Но тем не менее.

Или же такой вариант – два опытных футболиста должны быть в команде. А мы имеем состав достаточно перспективный, но молодой. Надо понимать многие вещи. Опыт приобретается путем даже вот таких поражений.

Задача тренера – всегда делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать недостатки. Если есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны – улучшить.

У нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорников – это в атаку. Мы знаем об этой проблеме, говорим.

В первом тайме вроде неплохо атаковали, но когда Обляков и Ахметов сваливаются вдвоем во фланги и оставляют там пространство в 35 метров между собой и центральными защитниками, тогда сложно обороняться», – заявил Гончаренко.

  • Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.
  • В группе ЛЕ «Ференцварош» занимает третье место, а ЦСКА – четвертое

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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mig28
1571986208
Они молодые, в центр, как и на любую позицию нужен хотя бы один опытный игрок. Был Вернблум, было легче..он сам хорош был, а если потребуется, молодым нашпыняет))
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ilichkadr
1571988193
Виктор, на то ты и тренер, чтобы обучить молодежь и натренировать, чтобы сваливаться вдвоем во фланги и оставлять там пространство в 35 метров между собой и центральными защитниками. Возможности сейчас безграничны.
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general.lizyukov
1571989499
о, крайних нашли Витя, маладэц!!! Ты-то ни в чём не виноват, это всё они - игрочишки
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sevsor
1571990179
Ах, вот оно чё..."Обляков и Ахметов оставляют пространство в 35 метров"... молодые, что с них взять, вот подождём лет 5-6 и они уже так делать не будут, так что ли? Тренер, хреново ты учишь молодёжь, дай другому поучить, а то сейчас "за державу обидно"!
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Агасфер
1571990530
Когда они являются твоими протеже и любимцами,то трудно тебя считать тренером.управляющим командой.Вчера первая замена была-хорошо игравшего и обострявшего на левом фланге(не его позиция),а только потом-Ахметова,а Ванька-портач как был неприкосновенным,таковым и остался.
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Skull_Boy
1571996745
Какой раз я уже говорю и пишу, что Ахметов НЕ ОПОРНИК, а любимчика всегда пригреет
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Чермындыр
1571997257
Ну так если они оставляют регулярно пространство в 35 метров, то ...ули же ты их из раза в раз ставишь и ставишь вместе. Ну уже даже отбитый поймет, что если не работает, то надо что-то менять. Почему каждый раз одно и то же? Опорная зона в современном футболе играет важнейшую роль, а у нас там играют те, кто вообще для этого не приспособлен
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Niko
1572000188
Облякова надо куда угодно, но точно не в основу. Ахметов, хороший игрок, но на заменку. Бистрович есть опорник, и в этой зоне он играет значительно лучше выше перечисленных. Правильно ниже говорили Кучаева можно в опорную зону, теряется Костя на фланге совсем. Ну и срочно нужно хотя бы одного классного нападающего. В целом никакой трагедии нет, просто прошлый сезон поднял планку слишком высоко, поэтому в этом году и синдром второго сезона у пол команды, и оппоненты раскусили эту молодёжь. Все будет норм. А Михалычу хочу пожелать только что б он прекратил «топтаться по одним и тем же граблям». Ваню облякова надо срочно убирать, кого угодно ставить, если ему нужна практика для роста, надо в аренду отдавать, вообще не уровень ЦСКА на данный момент. Что не матч то он просто худший на поле. Вчера ещё куда ни шло сыграл, но в целом не тянет на данный момент
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ruded
1572007456
ситуевина стремная, когда коуч стал валить на игроков. Болелы и сами все видят, но когда тренер "спускает собак" на определенных игроков - тренера это совсем не красит. По-немногу сползаем к уровню мяса..
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Hansson
1572105556
Долго не заходил и не читал после поражения от венгерской команды. Вот мои наблюдения: Нет в команде вожака, просто нет, в который раз убеждаюсь, что было неплохо Гинеру позвонить Понтусу и попросить вернуться хоть на сезон, в любом состоянии Понтус будет рвать и заводить молодёжь. Какой из Магнуссона викинг с его лицом ребёнка? Федя Чалов заводится когда сидит на скамейке и видит, что его место отдают другим. Это было видно в позапрошлом сезоне. Почему бы не посадить его на пару матчей? Пусть на 3й матч выйдет на замену и забьет наконец то. Ну про Облякова и так понятно, все уже об этом говорят, но Гончаренко упорно не слушает никого Хватит делать из Бийола Понтуса Вернблума, дайте ему побыть Якой Бийлом Бистрович, этот игрок не терялся при стариках, четко выбирает позицию, грамотно отбирает мяч, имеет первый пас, отлично бьёт по воротам, не хватает только игрового тонуса, почему? Потому что Гончаренко ставит Облякова, а Бистрович либо не выходит на поле, либо выходит во втором тайме на заменку *рукалицо* И самое главное: Игорь не орёт на игроков, перестал, на стариков всегда орал, здесь он просто встаёт после пропущенного мяча или после опасного момента, который возник из за ошибки защитника и молчит, но игрокам ничего не говорит. Вопрос: что происходит? Что случилось с Игорем? Где страсть и эмоции? Почему не пихает? P.S. Вопросов много, возможно я не прав. Ведь с другой стороны видно, что ЦСКА в последних 10 играх начал владеть больше мячом, чем соперник, стараются действовать именно в этом направлении, по другому действуют игроки. Возможно это невидимая работа Гончаренко, которая направлена на то, чтобы изменить философию игры команды на то чтобы забрать мяч, оставить соперником без игры в мяч, при потере по возможности отбирать мяч как можно быстрее. Перестройка быстро не проходит и возможно по этому мы видим такой результат. И конечно много травм, маленькая скамейка и результат в ЛЕТ удручают по полной.
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