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  • Daily Mail: игроки «Тоттенхэма» винят Покеттино, что команда идет в АПЛ девятой. Им не нравится график тренировок

Daily Mail: игроки «Тоттенхэма» винят Покеттино, что команда идет в АПЛ девятой. Им не нравится график тренировок

19 октября 2019, 13:57
10

Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой главного тренера Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail. Игроки считают, что аргентинец виноват в не лучшем старте команды в чемпионате Англии – лондонцы после восьми туров занимают девятое место.

Игрокам не нравится, что график тренировок стал более насыщенным по сравнению с прошлым сезоном. «Тоттенхэм» работает без полноценных выходных с 15 сентября.

  • В 17:00 по Москве лондонцы встретятся в девятом туре АПЛ с «Уотфордом».
  • В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет третьим.
  • Лондонцы в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (10)
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Yev
1571482988
Я слышал, что команду сотрясают личностные проблемы: кто-то бухает и не может дежать себя в форме, кто-то трахнул жену партнёра и те подрались, а тренер самоустранился и смотрит чем это все закончится. Прошу прощения за "кто-то" я не их фанат имён не знаю.
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absent32
1571484969
когда все было хорошо, боролись за высокие места и в ЛЧ хорошо выступали ни кто не жаловался. как только показатели упали тренер становится изгоем!!!
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Avaretz
1571487144
Ну значит плоды насыщенных тренировок будут тогда, когда шансов на чемпионстве не останется
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InterMilLano1908
1571487672
Да там выбледки играют и алкаши... Один Алли чего только стоит.... Жаль Поккетино, надеюсь уйдет в топ клуб
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mihail200606
1571488100
Ну уже помоему пора тренеру уходить.. Выжал все что мог из них. Ещё и возмущаются, твари, после такого прошлого сезона.. Тоттенхэму просто уже на герб надо вынести ту знаменитую фразу про клуб из фильма Залечь на дно в Брюгге))
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TOL47
1571511501
Всё же не зря его зовут в другие команды, конфликт назревает
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21082014
1571556096
Не уверен,что все это так,как тут выложено.в любом случае,Покеттино без работы не останется.он ныне очень востребован.а вот сможет ли Тоттенхэм с новым тренером снова не рухнуть,вот тут очень сложно сказать..
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JackBruce
1571641556
Тотенхем не рухнет, но и не поднимется. Покеттино найдет работу, где будет много денег и мало успеха.
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Zhake70
1571657686
Почеттино нормальный коуч.
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