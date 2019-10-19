Daily Mail: игроки «Тоттенхэма» винят Покеттино, что команда идет в АПЛ девятой. Им не нравится график тренировок

Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой главного тренера Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail. Игроки считают, что аргентинец виноват в не лучшем старте команды в чемпионате Англии – лондонцы после восьми туров занимают девятое место.
Игрокам не нравится, что график тренировок стал более насыщенным по сравнению с прошлым сезоном. «Тоттенхэм» работает без полноценных выходных с 15 сентября.
- В 17:00 по Москве лондонцы встретятся в девятом туре АПЛ с «Уотфордом».
- В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет третьим.
- Лондонцы в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов.
Источник: Daily Mail