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    Daily Mail: игроки «Тоттенхэма» винят Покеттино, что команда идет в АПЛ девятой. Им не нравится график тренировок

    Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой главного тренера Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail. Игроки считают, что аргентинец виноват в не лучшем старте команды в чемпионате Англии – лондонцы после восьми туров занимают девятое место.

    Игрокам не нравится, что график тренировок стал более насыщенным по сравнению с прошлым сезоном. «Тоттенхэм» работает без полноценных выходных с 15 сентября.

    • В 17:00 по Москве лондонцы встретятся в девятом туре АПЛ с «Уотфордом».
    • В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет третьим.
    • Лондонцы в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5974

      mihail200606 41 минуту назад

      Ну уже помоему пора тренеру уходить.. Выжал все что мог из них.
      Ещё и возмущаются, твари, после такого прошлого сезона..
      Тоттенхэму просто уже на герб надо вынести ту знаменитую фразу про клуб из фильма Залечь на дно в Брюгге))

      0
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      Рейтинг: +2407

      InterMilLano1908 48 минут назад

      Да там выбледки играют и алкаши... Один Алли чего только стоит.... Жаль Покеттино, надеюсь уйдет в топ клуб

      0
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      Рейтинг: +840

      Avaretz 57 минут назад

      Ну значит плоды насыщенных тренировок будут тогда, когда шансов на чемпионстве не останется

      0
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      Рейтинг: +1859

      absent32 1 час назад

      когда все было хорошо, боролись за высокие места и в ЛЧ хорошо выступали ни кто не жаловался. как только показатели упали тренер становится изгоем!!!

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      Рейтинг: +3498

      Yev 2 часа назад

      Я слышал, что команду сотрясают личностные проблемы: кто-то бухает и не может дежать себя в форме, кто-то трахнул жену партнёра и те подрались, а тренер самоустранился и смотрит чем это все закончится. Прошу прощения за "кто-то" я не их фанат имён не знаю.

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