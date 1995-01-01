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    АПЛ. «Челси» победил «Брайтон», «Тоттенхэм» – «Саутгемптон» и другие результаты

    В седьмом туре АПЛ «Челси» принимал «Брайтон». Команда Фрэнка Лэмпарда всухую победила, оба гола забили уроженцы Бразилии.

    В другой встрече «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Саутгемптон». Победный мяч у лондонцев забил нападающий Гарри Кейн. С восьмиочковым отрывом в соревновании лидирует «Ливерпуль».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Астон Вилла – Бернли – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Гази, 33; 1:1 – Родригес, 68; 2:1 – МакГин, 79; 2:2 – Вуд, 81.

    Борнмут – Вест Хэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 10; 1:1 – Кинг, 17; 2:1 – К. Уилсон, 46; 2:2 – Крессуэлл, 74.

    Вулверхэмптон – Уотфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Догерти, 18; 2:0 – Янмат, 61 (в свои ворота).

    Кристал Пэлас – Норвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миливоевич, 21 (с пенальти); 2:0 – Таунсенд, 90+2.

    Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ндомбеле, 24; 1:1 – Ингс, 39; 2:1 – Кейн, 43.

    Удаления: Орье, 31 (вторая ж.к.) – нет.

    Челси – Брайтон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жоржиньо, 50 (с пенальти); 2:0 – Виллиан, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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