«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги за нарушение регламента турнира.

По информации The Athletic, в матче 1/16 финала соревнования против «Милтон Кинс Донс» в составе мерсисайдской команды на поле вышел футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в Кубке лиги. О каком игроке идет речь, пока неизвестно.

Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира.