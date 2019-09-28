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    «Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

    «Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги за нарушение регламента турнира.

    По информации The Athletic, в матче 1/16 финала соревнования против «Милтон Кинс Донс» в составе мерсисайдской команды на поле вышел футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в Кубке лиги. О каком игроке идет речь, пока неизвестно.

    Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира.

    • Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0.
    • В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3332

      paracetamol 1 час назад

      Если Ливер исключат, кто на футбол ходить будет? Только Ливер и МС внимания заслуживают!

      0
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      Рейтинг: +3398

      dinar7777dinar > paracetamol 19 минут назад

      Кубок лиги это . Разве ливер что то в англии выигрывает ? Давным давно уже ничего .

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