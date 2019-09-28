«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

Если Ливер исключат, кто на футбол ходить будет? Только Ливер и МС внимания заслуживают!
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги за нарушение регламента турнира.
По информации The Athletic, в матче 1/16 финала соревнования против «Милтон Кинс Донс» в составе мерсисайдской команды на поле вышел футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в Кубке лиги. О каком игроке идет речь, пока неизвестно.
Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира.
- Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0.
- В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».