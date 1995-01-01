Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве и другие результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России

    Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая определила, какие команды будут проводить матчи дома.

    «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

    «Нижний Новгород»«Шинник» (Ярославль)

    «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула)

    ЦСКА (Москва) – «Уфа»

    «Спартак» (Москва) – «Ростов»

    «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск)

    «Ахмат» (Грозный) – «Луч» (Владивосток)

    «Оренбург»«Химки»

    • Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 30 октября.

    7 клубов РПЛ вылетели из Кубка России в 1/16 финала, в прошлом розыгрыше – только 2, в позапрошлом – 10

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2407

      Klaido 17 минут назад

      н-да.... по идее, теперь их надо тоже мордой в плитку???
      вот только наверняка не стоит уподобляться быдлу, а нормально принять этих 10-20 выездных болельщиков , чтобы видели, как нормально можно отнестись к гостям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6118

      FanatSerj 23 минуты назад

      Лучше бы в Ростове играли, больше бы болельщиков пришло ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2407

      Klaido > FanatSerj 19 минут назад

      ты лучше переживай, что из всех ваших болельщиков на домашнем стадионе 90% - это те, кто в вашей форме охраняют периметр во время страданий Хохлова))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      klim2m 23 минуты назад

      Вся масква и зенит дома играют))) да с такой везухой в спортлото играть надо )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      MOBI 54 минуты назад

      Томь тоже не подарок крепкий орешек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      МЯСО87 1 час назад

      Ростов дернет нас и главным тренером сделают Валеру, чему лично я буду рад!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      dmzeus > МЯСО87 1 час назад

      У Валеры уже один раз не вышло, думаю и второй не взлетит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1566

      Чермындыр > dmzeus 1 час назад

      Валера сам туда уже не полезет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1244

      МЯСО87 > Чермындыр 50 минут назад

      Ну при фидуне лучше Карпину конечно не возвращаться, что ждать от этой обезьяны не понятно. Да и Ростов предавать некрасиво... но *** че нам то делать с нашим гребаным недотренером?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1244

      МЯСО87 > dmzeus 48 минут назад

      У Карпина вышло и довольно хорошо серебро, бронза и игра нормальная, но у федуна свои взгляды были, а как мы знаем он очень плох в футбольных делах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      klim2m > МЯСО87 21 минуту назад

      Щас если подпишут Мамаева вооще будет сила у Ростова)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106830
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73796
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru