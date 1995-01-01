«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве и другие результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России

н-да.... по идее, теперь их надо тоже мордой в плитку???
вот только наверняка не стоит уподобляться быдлу, а нормально принять этих 10-20 выездных болельщиков , чтобы видели, как нормально можно отнестись к гостям.
Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая определила, какие команды будут проводить матчи дома.
«Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
«Нижний Новгород» – «Шинник» (Ярославль)
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск)
«Ахмат» (Грозный) – «Луч» (Владивосток)
- Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 30 октября.
7 клубов РПЛ вылетели из Кубка России в 1/16 финала, в прошлом розыгрыше – только 2, в позапрошлом – 10