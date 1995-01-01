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    7 клубов РПЛ вылетели из Кубка России в 1/16 финала, в прошлом розыгрыше – только 2, в позапрошлом – 10

    Завершилась стадия 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.

    По итогам этого раунда из турнира вылетели сразу семь команд из РПЛ – это «Динамо», «Тамбов», «Сочи», «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».

    В прошлом розыгрыше Кубка только два представителя высшего дивизиона выбыли в 1/16 финала, зато в позапрошлом – 10.

    «Спартак» в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Томью» и другие пары

    Главное из Кубка. Дубли Понсе и Погребняка, внезапный вылет «Краснодара» и «Рубина»

    Источник: Sports.ru

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