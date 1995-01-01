7 клубов РПЛ вылетели из Кубка России в 1/16 финала, в прошлом розыгрыше – только 2, в позапрошлом – 10

Завершилась стадия 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.

По итогам этого раунда из турнира вылетели сразу семь команд из РПЛ – это «Динамо», «Тамбов», «Сочи», «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».

В прошлом розыгрыше Кубка только два представителя высшего дивизиона выбыли в 1/16 финала, зато в позапрошлом – 10.

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