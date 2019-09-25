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    Главное из Кубка. Дубли Понсе и Погребняка, внезапный вылет «Краснодара» и «Рубина»


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 00:11
    Рассказываем о главном.

    «Луч» – «Динамо» – 1:0

    Всего три факта:

    • На матч «Луч» выпустил третьего вратаря.
    • «Динамо» выпустил основу.
    • У «Луча», который идет на 11 месте в таблице ФНЛ, перевес по удару в створ: шесть против одного

    СКА-Хабаровск – «Ахмат» – 2:2 (2:4 – по пен.)

    «Ахмат» не побеждал полтора месяца. Сейчас получилось. Правда грозненцы проигрывали по ходу встречи, но забили за десять минут до конца дополнительного времени. Итог – шесть пенальти и выход «Ахмата» в следующий раунд.

    «Томь» – «Тамбов» – 4:0

    Это вторая победа «Томи» в Кубке – общий счет составляет 6:0. Григорян же после разгрома только извинился: «Конечно, я ожидал достаточно сложной игры, но такой счет – это безобразие. Но с учетом того, кто и какие ошибки допустил, по горячим следам можно сказать, что есть и позитивное мнение».

    «Енисей» – «Зенит» – 1:2

    Абсолютно ожидаемая победа «Зенита», хоть и проигрывал по счету. Матч запомнился сказочным ударом Константина Савичева с 40 метров.

    «Чайка» – «Уфа» – 0:1

    На стадии 1/16 финала Кубка России было всего три красных карточки. Две из них показали в этой встрече. Победный мяч забил Бизяк в середине первой половине встречи.

    «Алания» – ЦСКА – 1:3

    Историческая победа: впервые за 4 сезона ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка. Главный герой победы – Такума Нисимура, который забил впервые с начала мая и сразу оформил дубль.

    «Шинник» – «Сочи» – 0:0 (5:4 – по пен.)

    Ничего необычного: просто команда, которая борется за выход в РПЛ, выбила из Кубка один из худших клубов Премьер-лиги. А еще это саморезультативный матч на этой стадии Кубка.

    КАМАЗ – «Спартак» – 1:2

    Понсе не забивал больше месяца, а в матче против команды из ПФЛ оформил дубль. Эта победа – первая после серии из поражений, растянутой на четыре матча.

    «Химки» – «Рубин» – 3:0

    Одна из главных неожиданностей Кубка. Для «Рубина» это пятое поражение подряд, в которых он пропустил пятнадцать мячей. Для «Химок» же это третья победа подряд, пока что клуб уверенно движется к выходу в РПЛ.

    «Нижний Новгород» – «Краснодар» – 1:0

    Кажется, это была худшая неделя в истории «Краснодара»: поражение в ЛЕ, поражение в РПЛ от ЦСКА и вылет из Кубка. В общей сумме «Краснодар» пропустил 9 мячей. У «Нижнего Новгорода» был перевес как по количеству ударов (10 против 7), так и по количеству ударов в створ (5 против 3).

    У главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева есть объяснение этому поражению: «Мы находимся в очень трудном графике, и этот график у нас длится уже с начала августа, поэтому та ротация, которую мы проводим, естественна».

    «Черноморец» – «Урал» – 0:2

    Еще один дубль игрового дня – сейчас отличился Павел Погребняк. Для него это первые голы за «Урал» впервые с мая.

    «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 (4:1 – по пен.)

    «Локомотив» и «Балтика» второй год подряд встретились в Кубке в Калининграде, и второй раз «Локо» приехал туда с полурезервным составом. Если в прошлом сезоне матч завершился победой «Локомотива», то сейчас «Балтика» выбила оппонента в серии пенальти. Впервые за два года у Кубка России будет новый обладатель.

    Какие еще матчи сыграли:

    «Факел» – «Арсенал» – 1:2

    «Мордовия» – «Ростов» – 0:2

    «Чертаново» – «Оренбург» – 0:2

    «Торпедо» – «Крылья Советов» – 2:0

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Нижний Новгород», ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Вальдемар IV 6 минут назад

      че матвеева спрашивать, надо с мусаева, а лучше хозяина, сколько он еще команд осчастливит такой игрой, все днарям там пищевику тренеров подбирают, чуть ли не венгера, а у главных, кто в них нуждается, уже лет 5 все окей.

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      Рейтинг: +199

      Drapik 17 минут назад

      Историческая победа - зацепило :)
      а 10 лет назад под исторической победой понимали Кубок УЕФА

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