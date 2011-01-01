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    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Байер» и другие результаты

    В пятницу и субботу состоялись шесть матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

    Победы одержали «Боруссия» Д, «Боруссия» М, «Вердер», «Майнц» и «Аугсбург», а единственная на данный момент ничья была зафиксирована еще вчера в поединке между «Фортуной» и «Вольфсбургом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Фортуна (Дюссельдорф) – Вольфсбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гисельман, 16; 1:1 – Вегхорст, 29.

    Боруссия (Дортмунд) – Байер – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алькасер, 28; 2:0 – Ройс, 51; 3:0 – Геррейру, 83; 4:0 – Ройс, 90.

    Кельн – Боруссия (Менхенгладбах) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Плеа, 14.

    Аугсбург – Айнтрахт (Франкфурт) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рихтер, 35; 2:0 – Нидерлехнер, 43; 2:1 – Пасьенса, 73.

    Майнц – Герта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Квайсон, 40; 1:1 – Груйич, 83; 2:1 – Сент-Джуст, 88.

    Унион – Вердер – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Классен (с пенальти), 5; 1:1 – Андерссон (с пенальти), 14; 1:2 – Фуллкруг, 55.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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