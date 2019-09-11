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    «Каждый год с медалью»: Ещенко вручили «серебро» молодежного первенства России

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко был награжден серебряной медалью молодежного первенства России-2018/19. Соответствующую фотографию игрок выложил в своем инстаграме.

    «Серебряные медали в молодeжной команде. Каждый год с медалью», – гласит подпись снимка.

    • В прошлом сезоне 35-летний Ещенко провел шесть матчей за молодежную команду «Спартака», не отметившись результативными действиями.
    • Молодежка московского клуба заняла второе место в таблице первенства, набрав 61 очко и уступив титул сверстникам из ЦСКА (71).
    • В составе «Спартака» Ещенко становился чемпионом России-2016/17, а также выигрывал Суперкубок страны в 2017 году.

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    Публикация от text (@eshchenko.andrey)

    Источник: инстаграм Андрея Ещенко

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