«Каждый год с медалью»: Ещенко вручили «серебро» молодежного первенства России

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко был награжден серебряной медалью молодежного первенства России-2018/19. Соответствующую фотографию игрок выложил в своем инстаграме.

«Серебряные медали в молодeжной команде. Каждый год с медалью», – гласит подпись снимка.

В прошлом сезоне 35-летний Ещенко провел шесть матчей за молодежную команду «Спартака», не отметившись результативными действиями.

Молодежка московского клуба заняла второе место в таблице первенства, набрав 61 очко и уступив титул сверстникам из ЦСКА (71).

В составе «Спартака» Ещенко становился чемпионом России-2016/17, а также выигрывал Суперкубок страны в 2017 году.