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    Завершился 7-й тур РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» уступил «Уфе» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 16; 1:1 – Заболотный, 43; 2:1 – Панюков, 74; 3:1 – Димитров, 85.

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 42; 1:1 – Ларссон, 54; 1:2 – Тиль, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марков, 15; 1:1 – Шомуродов, 29; 2:1 – Саплинов, 87.

    Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ломовицкий, 23; 1:1 – Деспотович, 52; 2:1 – Луценко, 69.

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 1:1 – Сулейманов, 42.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фомин, 79;

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Филипп, 41; 0:2 – Панченко, 80.

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандес, 43; 2:0 – Чалов, 66; 3:0 – Влашич, 73.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    26.08.2019 23:13
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 августа 2019, 12:42

      Зенит уступил не Уфе, а судье.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 августа 2019, 07:40

      джордана с почином

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 августа 2019, 06:36

      эх жаль вчера не рискнул на спартак ставить при 0:1 коэф 6 был а так и ростов и спартак в концовке вырвали победу наверно матчи были интересные )

      3
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      Рейтинг: +965

      arok 26 августа 2019, 03:18

      С победой Спартак, был интересный матч, я получил удовольствие. Новички потихоньку вписываются в общую картину. Сегодня они принесли победу. Самарцам не унывать и двигаться дальше!!!

      4
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 25 августа 2019, 23:27

      Кстати ,только что закончился интересный матч в Туле,где местный Арсенал выиграл у Оренбурга. Несмотря на поражение и место в подвале турнирной таблицы, уральцы мне понравились своей неуступчивостью и самоотдачей....Они еще активно поборются за выживание в РПЛ !

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 августа 2019, 22:48

      Победителей с победой, проигравшим не отчаиваться! Хорошая ситуация в турнирной таблице, не даст клубам расслабиться)

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi 25 августа 2019, 21:19

      Спартак не сможет, судья поможет.

      -3
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      Рейтинг: +146

      bulldojic > richi 25 августа 2019, 22:07

      Чем он помог? тем, что каждое второе нарушение спартаковцев карал жёлтой карточкой? ни пеналя, ни левого штрафного не придумал. были 2 похожие ситуации: в первой спартачу карточку, во второй-обычный штрафной в сторону крылышек. игра, конечно, не лучшая со стороны красно-белых, но вот помощи со стороны рефери я не заметил. как бы на зубах вытащили матч. но и благодаря невысокому качеству реализации самарцев. впрочем, у нас тоже моментов хватало

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > bulldojic 25 августа 2019, 23:42

      Не стоит распыляться ( хоть ты и все правильно сказал ) - человек НЕ БОГАТ умом и не поймет .

      2
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 25 августа 2019, 21:16

      Спартак молодец что выиграл, но игра не впечатляет.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Иван Петров 1986 25 августа 2019, 23:26

      Да , не " все сладко и гладко " , но команда не сыграна ( пока ) , на выезде , после двух тяжелых матчей , состав еще не до конца сформирован , но нравится , что команда бьется и есть желание победить ( к сожалению есть слабые звенья ) , но это уже кое - что .

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2019, 17:41

      Армейцам нужно побеждать! Всё-таки 27 августа будет День рождения у ЦСКА. Не нужно портить впечатление от праздника

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      Рейтинг: +317

      Serega 68 25 августа 2019, 15:01

      Ждем побед Спартака и Ростова

      3
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