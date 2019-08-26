Завершился 7-й тур РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» уступил «Уфе» и другие результаты

Зенит уступил не Уфе, а судье.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Урал (Екатеринбург) – Сочи – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 16; 1:1 – Заболотный, 43; 2:1 – Панюков, 74; 3:1 – Димитров, 85.
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 42; 1:1 – Ларссон, 54; 1:2 – Тиль, 90+1.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Марков, 15; 1:1 – Шомуродов, 29; 2:1 – Саплинов, 87.
Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ломовицкий, 23; 1:1 – Деспотович, 52; 2:1 – Луценко, 69.
Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 1:1 – Сулейманов, 42.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фомин, 79;
Тамбов – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Филипп, 41; 0:2 – Панченко, 80.
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандес, 43; 2:0 – Чалов, 66; 3:0 – Влашич, 73.