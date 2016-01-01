АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон», «Норвич» победил «Ньюкасл»

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» во встрече второго тура АПЛ. Мерсисайдцы добились победы благодаря голам Садио Мане и Роберто Фирмино.

В еще одном матче «Ньюкасл» уступил «Норвичу» (0:3), в составе которого хет-триком отметился нападающий Теему Пукки.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мане, 45+1; 0:2 – Фирмино, 71; 1:2 – Ингс, 83.

Эвертон – Уотфорд – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 10.

Норвич – Ньюкасл – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пукки, 32; 2:0 – Пукки, 63; 3:0 – Пукки, 75; 3:1 – Шелви, 90+4.

Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кинг, 2 (с пенальти); 0:2 – Уилсон, 12; 1:2 – Луис, 71.

Брайтон – Вест Хэм – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чичарито, 61; 1:1 – Троссард, 65.

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