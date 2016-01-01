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    АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон», «Норвич» победил «Ньюкасл»

    «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» во встрече второго тура АПЛ. Мерсисайдцы добились победы благодаря голам Садио Мане и Роберто Фирмино.

    В еще одном матче «Ньюкасл» уступил «Норвичу» (0:3), в составе которого хет-триком отметился нападающий Теему Пукки.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 45+1; 0:2 – Фирмино, 71; 1:2 – Ингс, 83.

    Эвертон – Уотфорд – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бернард, 10.

    Норвич – Ньюкасл – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пукки, 32; 2:0 – Пукки, 63; 3:0 – Пукки, 75; 3:1 – Шелви, 90+4.

    Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кинг, 2 (с пенальти); 0:2 – Уилсон, 12; 1:2 – Луис, 71.

    Брайтон – Вест Хэм – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чичарито, 61; 1:1 – Троссард, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +109

      k2-91 1 час назад

      Алисон на старте прошлого сезона точно так же привёз. И ничего, стал лучшим вратарём сезона в АПЛ! Главное для Адриана не надломиться морально. Может ногами играет и не очень, но на ленточке он крут! Сегодня несколько раз спасал хорошо.

      1
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      Рейтинг: +1070

      Marley Bob 1 час назад

      Вратарей Ливерпуля преследует злой рок какой то..Миньоле,Кариус,теперь Адриан подхватил эту проказу?понадеемся,что все же минует его это..

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      Рейтинг: +109

      k2-91 > Marley Bob 1 час назад

      Алисон на старте прошлого сезона точно так же привёз и ничего, стал лучшим вратарём в АПЛ по итогам сезона!

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      Рейтинг: +1030

      21082014 1 час назад

      Герой матча—Мане.забитый мяч и голевая в активе.про Адриана пока промолчу,не хочется обсуждать до поры до времени его цирковой,неудавшийся трюк,превративший спокойное завершение матча в очередной валидол.с победой!

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      Рейтинг: +109

      k2-91 > 21082014 1 час назад

      Я заметил, что в трудных и важных матчах чаще других игроков атаки именно Мане решает!

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