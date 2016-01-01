АПЛ. «Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон», «Норвич» победил «Ньюкасл»

Алисон на старте прошлого сезона точно так же привёз. И ничего, стал лучшим вратарём сезона в АПЛ! Главное для Адриана не надломиться морально. Может ногами играет и не очень, но на ленточке он крут! Сегодня несколько раз спасал хорошо.
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» во встрече второго тура АПЛ. Мерсисайдцы добились победы благодаря голам Садио Мане и Роберто Фирмино.
В еще одном матче «Ньюкасл» уступил «Норвичу» (0:3), в составе которого хет-триком отметился нападающий Теему Пукки.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мане, 45+1; 0:2 – Фирмино, 71; 1:2 – Ингс, 83.
Голы: 1:0 – Бернард, 10.
Голы: 1:0 – Пукки, 32; 2:0 – Пукки, 63; 3:0 – Пукки, 75; 3:1 – Шелви, 90+4.
Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кинг, 2 (с пенальти); 0:2 – Уилсон, 12; 1:2 – Луис, 71.
Брайтон – Вест Хэм – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Чичарито, 61; 1:1 – Троссард, 65.