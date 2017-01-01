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    АПЛ. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Эвертоном» и другие результаты

    Состоялись четыре матча первого тура АПЛ.

    «Кристал Пэлас» и «Эвертон» счет не открыли, «Бернли» разгромил «Саутгемптон», «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью, а «Брайтон» победил «Уотфорд».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

    Удаление: нет – Шнейдерлин, 76.

    Бернли – Саутгемптон – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Барнс, 63; 2:0 – Барнс, 70; 3:0 – Гудмундссон, 75.

    Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мепхам, 62; 1:1 – Шарп, 88.

    Уотфорд – Брайтон – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дюкур, 28 (автогол); 0:2 – Андоне, 65; 0:3 – Маупай, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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