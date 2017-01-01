АПЛ. «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Эвертоном» и другие результаты

Состоялись четыре матча первого тура АПЛ.
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» счет не открыли, «Бернли» разгромил «Саутгемптон», «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью, а «Брайтон» победил «Уотфорд».
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Удаление: нет – Шнейдерлин, 76.
Бернли – Саутгемптон – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Барнс, 63; 2:0 – Барнс, 70; 3:0 – Гудмундссон, 75.
Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мепхам, 62; 1:1 – Шарп, 88.
Голы: 0:1 – Дюкур, 28 (автогол); 0:2 – Андоне, 65; 0:3 – Маупай, 77.