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    Президент «Туна» – перед матчем со «Спартаком»: «Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам»

    Президент «Туна» Маркус Люти поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    – Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?

    – Без всяких сомнений, наш соперник «Спартак» – фаворит пары.

    – Кого бы вы могли выделить в составе «Спартака»?

    – Мы проявляем уважение ко всей московской команде. «Спартак» – это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц – будем играть против всей команды.

    – В 2013 году «Спартак» проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?

    – Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.

    – «Тун» способен повторить подвиг «Санкт-Галлена»?

    – Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком».

    • Матч «Тун» – «Спартак» состоится сегодня, 8 августа.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответная игра запланирована на 15 августа.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67

      Spartak-man 5 минут назад

      Удачи, Спартак! ждем победы!

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      Рейтинг: +4318

      Агасфер 47 минут назад

      Тунец,расскажи заодно,каким "более именитым клубам" вы преподносили сюрпризы,и какие? Может -"приятные"??? Хоть мне "Спартак" и "любимый враг",но пожелаю им наказать эту хвастливую,неполиткорректную(вопреки "европейскости") дырку от сыра.Уделайте их в итоге!!!

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      Рейтинг: -291

      DonBaton 1 час назад

      Так,а как связан свинарник с понятием "именитый клуб"?

      -1
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      Рейтинг: +5580

      piligrim1986 2 часа назад

      мы тоже

      0
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      Рейтинг: +5455

      батог 2 часа назад

      Спартак приподнеси всем сюрприз, сделай их 2-0 !!

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      Рейтинг: +4318

      Агасфер > батог 47 минут назад

      ...два раза по 2-0.

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