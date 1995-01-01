Президент «Туна» – перед матчем со «Спартаком»: «Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам»

Удачи, Спартак! ждем победы!
Президент «Туна» Маркус Люти поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
– Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?
– Без всяких сомнений, наш соперник «Спартак» – фаворит пары.
– Кого бы вы могли выделить в составе «Спартака»?
– Мы проявляем уважение ко всей московской команде. «Спартак» – это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц – будем играть против всей команды.
– В 2013 году «Спартак» проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?
– Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.
– «Тун» способен повторить подвиг «Санкт-Галлена»?
– Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком».
- Матч «Тун» – «Спартак» состоится сегодня, 8 августа.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответная игра запланирована на 15 августа.