Президент «Туна» – перед матчем со «Спартаком»: «Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам»

Президент «Туна» Маркус Люти поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

– Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?

– Без всяких сомнений, наш соперник «Спартак» – фаворит пары.

– Кого бы вы могли выделить в составе «Спартака»?

– Мы проявляем уважение ко всей московской команде. «Спартак» – это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц – будем играть против всей команды.

– В 2013 году «Спартак» проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?

– Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.

– «Тун» способен повторить подвиг «Санкт-Галлена»?

– Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком».