Гендиректор «Спартака» Цорн – о «Туне»: «На этом уровне слабых команд не бывает. Будем серьезно готовиться»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором москвичи сыграют против швейцарского «Туна».

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда.

Матчи с «Санкт-Галленом» (в 2015 году «Спартак» уступил «Санкт-Галлену» (1:1, 1:2) в квалификации ЛЕ)? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи», – сказал Цорн.

Матчи между «Спартаком» и «Туном» пройдут 8 и 15 августа. Первую игру московская команда проведет в гостях.