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    Игнашевич: «Не копирую ни одного своего тренера»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, как повлияли на его методы работы специалисты, под руководством которых он играл ранее.

    – Вы уже полностью освоились в роли главного тренера?

    – Мне кажется, что да. К сожалению, у нас было не так много времени на подготовку к сезону, буквально две недели. И в этом смысле было непросто. Но наш тренерский штаб постарался за непродолжительный отрезок дать футболистам максимум информации и создать боеспособную команду. Что касается перехода от ассистента к главному тренеру, то он также прошел хорошо. Я освоился и, в принципе, проблем с этим нет никаких.

    – За свою карьеру вы поработали со многими сильными тренерами. Кто оказал на вас наибольшее влияние? Работа каких специалистов вас привлекает больше всего, на чей стиль вы ориентируетесь?

    – Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: и у Газзаева, и у Семина, и у Хиддинка, и у Капелло, и у Черчесова, и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы.

    – Говорят, Капелло – очень строгий тренер, у которого дисциплина была на первом месте. Вам ближе такой подход, или вы все-таки даете футболистам какие-то послабления?

    – Безусловно, должен быть баланс. В команде должна быть дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. И стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков.

    – Какие цели вы ставите лично перед собой на сезон? Какое место вас устроит по итогам Первенства?

    – Я не ставлю цели занять какое-то конкретное место. Хочется побеждать в каждом матче и радовать болельщиков красивым и современным футболом!

    • Игнашевич возглавил «Торпедо» 4 июня.
    • Стороны заключили контракт до 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
    • Это первый самостоятельный тренерский опыт в карьере 39-летнего специалиста.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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