Бэйл, Агуэро и Озил – в топ-5 самых богатых спортсменов Великобритании младше 30 лет

Издание The Sunday Times опубликовало рейтинг самых молодых спортсменов Великобритании.

В статистике учтен доход британских либо выступающих на территории Соединенного королевства спортсменов младше 30-ти лет за прошлый год, предположительно, со всех видов деятельности.

В топ-17 вошли:

1. Рори Макилрой, гольф – 138 миллионов фунтов;

2. Гарет Бэйл, полузащитник «Реала» – 94;

3. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити» – 58;

4. Энтони Джошуа, бокс – 49;

5. Месут Озил, полузащитник «Арсенала» – 42;

6. Эден Азар, полузащитник «Челси» – 42;

7. Алексис Санчес, нападающий «Манчестер Юнайтед» – 40;

8. Поль Погба, полузащитник «МЮ» – 37;

9. Тео Уолкотт, полузащитник «Эвертона» – 29;

10. Виллиан, полузащитник «Челси» – 27;

11. Кевин де Брюйне, полузащитник «Ман Сити» – 25;

12. Давид Де Хеа, вратарь «МЮ» – 24;

13. Даниэль Старридж, нападающий «Ливерпуля» – 22;

14. Энди Кэрролл, нападающий «Вест Хэма» – 19;

15. Рахим Стерлинг, нападающий «Ман Сити» – 18;

16. Гарри Кейн/Ромелу Лукаку, нападающие «Тоттенхэма»/«МЮ» – 16.