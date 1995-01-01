Бэйл, Агуэро и Озил – в топ-5 самых богатых спортсменов Великобритании младше 30 лет

Интересно кто башляет за этот гольф??? Лучше бы башляли Джошуа за такой вид спорта.
Издание The Sunday Times опубликовало рейтинг самых молодых спортсменов Великобритании.
В статистике учтен доход британских либо выступающих на территории Соединенного королевства спортсменов младше 30-ти лет за прошлый год, предположительно, со всех видов деятельности.
В топ-17 вошли:
1. Рори Макилрой, гольф – 138 миллионов фунтов;
2. Гарет Бэйл, полузащитник «Реала» – 94;
3. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити» – 58;
4. Энтони Джошуа, бокс – 49;
5. Месут Озил, полузащитник «Арсенала» – 42;
6. Эден Азар, полузащитник «Челси» – 42;
7. Алексис Санчес, нападающий «Манчестер Юнайтед» – 40;
8. Поль Погба, полузащитник «МЮ» – 37;
9. Тео Уолкотт, полузащитник «Эвертона» – 29;
10. Виллиан, полузащитник «Челси» – 27;
11. Кевин де Брюйне, полузащитник «Ман Сити» – 25;
12. Давид Де Хеа, вратарь «МЮ» – 24;
13. Даниэль Старридж, нападающий «Ливерпуля» – 22;
14. Энди Кэрролл, нападающий «Вест Хэма» – 19;
15. Рахим Стерлинг, нападающий «Ман Сити» – 18;
16. Гарри Кейн/Ромелу Лукаку, нападающие «Тоттенхэма»/«МЮ» – 16.