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    Бэйл, Агуэро и Озил – в топ-5 самых богатых спортсменов Великобритании младше 30 лет

    Издание The Sunday Times опубликовало рейтинг самых молодых спортсменов Великобритании.

    В статистике учтен доход британских либо выступающих на территории Соединенного королевства спортсменов младше 30-ти лет за прошлый год, предположительно, со всех видов деятельности.

    В топ-17 вошли:

    1. Рори Макилрой, гольф – 138 миллионов фунтов;

    2. Гарет Бэйл, полузащитник «Реала» – 94;

    3. Серхио Агуэро, нападающий «Манчестер Сити» – 58;

    4. Энтони Джошуа, бокс – 49;

    5. Месут Озил, полузащитник «Арсенала» – 42;

    6. Эден Азар, полузащитник «Челси» – 42;

    7. Алексис Санчес, нападающий «Манчестер Юнайтед» – 40;

    8. Поль Погба, полузащитник «МЮ» – 37;

    9. Тео Уолкотт, полузащитник «Эвертона» – 29;

    10. Виллиан, полузащитник «Челси» – 27;

    11. Кевин де Брюйне, полузащитник «Ман Сити» – 25;

    12. Давид Де Хеа, вратарь «МЮ» – 24;

    13. Даниэль Старридж, нападающий «Ливерпуля» – 22;

    14. Энди Кэрролл, нападающий «Вест Хэма» – 19;

    15. Рахим Стерлинг, нападающий «Ман Сити» – 18;

    16. Гарри Кейн/Ромелу Лукаку, нападающие «Тоттенхэма»/«МЮ» – 16.

    Источник: The Sunday Times

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +671

      Den Bull 32 минуты назад

      Интересно кто башляет за этот гольф??? Лучше бы башляли Джошуа за такой вид спорта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +671

      Den Bull 33 минуты назад

      А где люди из Ливера??? У МЮ явный перегруз по з/п, можно избавляться от всех кто в списке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Illars 1 час назад

      все по делу, кроме Санчеса)

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