Примера. «Реал» в меньшинстве проиграл «Сосьедаду», «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» 

«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад» в матче 37-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 1:3. На 39-й минуте при счете 1:1 у мадридского клуба удалили защитника Хесуса Вальехо.

В других матчах «Барселона» обыграла «Хетафе» – 2:0, а «Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1.

Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

Атлетик – Сельта – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Гарсия (с пенальти), 16; 2:0 – Гарсия, 17; 3:0 – Уильямс, 40; 3:1 – Аспас (с пенальти), 88.

Атлетико – Севилья – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Коке, 30; 1:1 – Сарабиа, 70.

Барселона – Хетафе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 39; 2:0 – Месси, 89.

Бетис – Уэска – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хоакин, 22; 1:1 – Хуанпи (с пенальти), 55; 2:1 – Хоакин, 90+9.

Удаление: нет – Пулидо, 77.

Жирона – Леванте – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Стуани, 61; 1:1 – Моралес, 62; 1:2 – Барди, 87.

Райо Вальекано – Вальядолид – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Унал (с пенальти), 6; 1:1 – Медран, 73; 1:2 – Наварро, 80.

Валенсия – Алавес – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Наварро, 12; 1:1 – Солер, 49; 2:1 – Мина, 34; 3:1 – Гамейро, 68.

Вильярреал – Эйбар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Экамби, 59.

Леганес – Эспаньол – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 35; 0:2 – Иглесиас (с пенальти), 71.

Удаление: Бустинса, 45 – нет.

Реал Сосьедад – Реал – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Диас, 6; 1:1 – Мариано, 26; 2:1 – Салдуа, 57; 3:1 – Мунгуруса, 67.

Удаление: нет – Вальехо, 39.

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