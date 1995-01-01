Гол Игнатьева «Енисею» стал 700 в истории «Краснодара»

Вчера, 11-го мая, «Краснодар» на выезде обыграл «Енисей» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

Голы на счету полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского, нападающих Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Мяч Игнатьева стал 700-м в истории официальных матчей клуба, сообщила пресс-служба «быков». «Краснодар» был основан в феврале 2008-го года. Победа стала также 72-й в рамках чемпионата без пропущенных голов и 50-й на выезде.

Команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице. За два тура до конца отставание от «Локомотива» – два очка. Лидер таблицы «Зенит» 4-го мая досрочно стал чемпионов.