Гол Игнатьева «Енисею» стал 700 в истории «Краснодара»

Вчера, 11-го мая, «Краснодар» на выезде обыграл «Енисей» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
Голы на счету полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского, нападающих Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.
Мяч Игнатьева стал 700-м в истории официальных матчей клуба, сообщила пресс-служба «быков». «Краснодар» был основан в феврале 2008-го года. Победа стала также 72-й в рамках чемпионата без пропущенных голов и 50-й на выезде.
Команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице. За два тура до конца отставание от «Локомотива» – два очка. Лидер таблицы «Зенит» 4-го мая досрочно стал чемпионов.
- 20-летний воспитанник клуба Игнатьев забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 36 играх текущего сезона.
- В начале марте форварда перевели в дубль за отказ продлевать контракт. По информации журналиста Василия Уткина, к конфликту причастен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
- 27 марта пресс-служба клуба объявила о продлении контракта Игнатьевым. Игрок опроверг информацию, но в следующем матче вернулся в основной состав.