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    Гол Игнатьева «Енисею» стал 700 в истории «Краснодара»

    Вчера, 11-го мая, «Краснодар» на выезде обыграл «Енисей» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

    Голы на счету полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского, нападающих Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

    Мяч Игнатьева стал 700-м в истории официальных матчей клуба, сообщила пресс-служба «быков». «Краснодар» был основан в феврале 2008-го года. Победа стала также 72-й в рамках чемпионата без пропущенных голов и 50-й на выезде.

    Команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице. За два тура до конца отставание от «Локомотива» – два очка. Лидер таблицы «Зенит» 4-го мая досрочно стал чемпионов.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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