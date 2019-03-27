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    Игнатьев: «Я не продлевал контракт с «Краснодаром. Откуда инфа?»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг заявление клуба о продлении контракта с ним.

    Сегодня южане выступили с официальным сообщением, в котором проинформировали о подписании нового соглашения с 20-летним футболистом. При этом «Краснодар» попросил СМИ больше не беспокоить игрока по данному вопросу.

    – История закончена, контракт продлен?

    – Нет. Откуда инфа?

    – Официальный сайт дал заявление.

    – Не комментирую.

    • Перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3 марта) Игнатьев отказался продлевать договор с «Краснодаром» и на следующий день был переведен во вторую команду.
    • В этом сезоне форвард провел за «быков» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +61772

      zigbert 18 минут назад

      Все запутано до предела.

      1
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      Рейтинг: +552

      ДВС 36 минут назад

      Пора кущевских к Ивану подключить, чтоб не путался в ответах и наступила всеобщая благость.

      0
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      Рейтинг: +38

      Евгеша777 40 минут назад

      Ты не Иван, ты Иванушка...

      1
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      Рейтинг: +437

      spam2009 46 минут назад

      Совсем чувак свихнулся, сыграл 3 матча в старте, ничего не забил а понтов.....

      1
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      Рейтинг: +519

      Cubinec1989 46 минут назад

      Харэ верить всякой херне!!! Народ, откуда инфа да ни откуда! Ссылка есть? Пруфы есть? Там информация оф сайта, а здесь сочинение Г-на Авакяна (гл. Редактор спорт24). Что это было? Фантазия и желание хайпануть? Думаю да. Повторюсь пруфов ни каких нет. На данный момент точно.

      2
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      Рейтинг: +647

      Стаz > Cubinec1989 24 минуты назад

      На официальном сайте размещена инфа:За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

      ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.

      Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию.

      1
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      Рейтинг: +372

      SpartakSpartakSpartak 56 минут назад

      Мало ли в России Иванов Игнатьевых - один подписал контракт, другой не подписал. Делов то!

      4
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      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 1 час назад

      В дубль его на 2 года чтобы другие таких де ошибок не совершали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Звезда запаса 1 час назад

      Хватит выеживаться Иван.

      1
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      Рейтинг: +315

      splint1989 1 час назад

      Отпустите вы этого дурака, уж понятно что он не будет дальше прогрессировать... У человека другое на уме!!!

      5
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      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 > splint1989 1 час назад

      В дубль на два года

      1
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      Рейтинг: +359

      Hoahin 1 час назад

      цирк

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