Игнатьев: «Я не продлевал контракт с «Краснодаром. Откуда инфа?»

Все запутано до предела.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг заявление клуба о продлении контракта с ним.
Сегодня южане выступили с официальным сообщением, в котором проинформировали о подписании нового соглашения с 20-летним футболистом. При этом «Краснодар» попросил СМИ больше не беспокоить игрока по данному вопросу.
– История закончена, контракт продлен?
– Нет. Откуда инфа?
– Официальный сайт дал заявление.
– Не комментирую.
- Перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3 марта) Игнатьев отказался продлевать договор с «Краснодаром» и на следующий день был переведен во вторую команду.
- В этом сезоне форвард провел за «быков» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.