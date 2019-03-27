Игнатьев: «Я не продлевал контракт с «Краснодаром. Откуда инфа?»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг заявление клуба о продлении контракта с ним.

Сегодня южане выступили с официальным сообщением, в котором проинформировали о подписании нового соглашения с 20-летним футболистом. При этом «Краснодар» попросил СМИ больше не беспокоить игрока по данному вопросу.

– История закончена, контракт продлен?

– Нет. Откуда инфа?

– Официальный сайт дал заявление.

– Не комментирую.