«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Игнатьевым

ну сейчас посмотрим как будет ишачить за бабло, ведь как известно сытый голодному не товарищ, русские ленивые когда получают деньги вперед
«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг нападающего Ивана Игнатьева. Южане сообщили, что 20-летний футболист заключил новый контракт с клубом.
«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.
ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворeн ситуацией.
Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления.
Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», – говорится в сообщении краснодарцев.
- Перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3 марта) Игнатьев отказался продлевать соглашение с «Краснодаром» и на следующий день был переведен во вторую команду.
- В этом сезоне форвард провел за «быков» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.