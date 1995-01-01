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    «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Игнатьевым

    «Краснодар» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг нападающего Ивана Игнатьева. Южане сообщили, что 20-летний футболист заключил новый контракт с клубом.

    «За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

    ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворeн ситуацией.

    Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления.

    Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», – говорится в сообщении краснодарцев.

    • Перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3 марта) Игнатьев отказался продлевать соглашение с «Краснодаром» и на следующий день был переведен во вторую команду.
    • В этом сезоне форвард провел за «быков» 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: -90

      Вальдемар IV 2 минуты назад

      ну сейчас посмотрим как будет ишачить за бабло, ведь как известно сытый голодному не товарищ, русские ленивые когда получают деньги вперед

      0
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      Рейтинг: +61772

      zigbert 32 минуты назад

      Объяснили все доходчиво и правильно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3807

      84aivengo 1 час назад

      жан агузарова за контракт отвечает

      1
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      Рейтинг: +3142

      Спартач80 2 часа назад

      Ну и отлично.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      владимир миронов 2 часа назад

      Наконец-то закончилась контрактная эпопея. Не знаю кому как, а мне подробности не интересны, лишь бы был лад в команде, свары никому не нужны.

      4
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      Рейтинг: +123

      Звезда запаса 2 часа назад

      Воспитательный процесс закончен.

      1
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      Рейтинг: +7381

      DeStar 2 часа назад

      ух ты)

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