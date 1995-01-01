«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Игнатьевым

«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг нападающего Ивана Игнатьева. Южане сообщили, что 20-летний футболист заключил новый контракт с клубом.

«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворeн ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления.

Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», – говорится в сообщении краснодарцев.