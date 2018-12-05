Трабукки: «Кононов не мазохист. Сказали, что от Еременко нужно избавиться и взять решение на себя, он это сделал»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал об уходе полузащитника Романа Еременко из «Спартака».

Футболист покинул клуб в январе 2018 года.

Он провел за «Спартак» семь игр. Это первая команда, за которую сыграл Еременко после окончания срока дисквалификации.

В апреле 2018 года Трабукки сказал, что «Леонид Арнольдович [Федун] в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи».

«Все пошло не так с первого дня. В этом есть и моя вина. Доктор сказал, что Роман не прошел медосмотр. Хорошо, что у меня есть редкая возможность обратиться напрямую к руководству клуба, а не просто слушать этот бред. Мы организовали для Еременко медосмотр в Риме, где посмеялись над выводом клубного врача.

Федун так хотел видеть этого футболиста, но так легко с ним расстался? А что он должен был делать, если все в его окружении говорят: «Он не нужен, стоит сделать ставку на Гулиева». За несколько месяцев Роман поработал в «Спартаке» с тремя тренерами, все использовали его по-разному. Конечно, в таком контексте ему было тяжело.

Люди, принявшие такое решение, отомстили сами себе. Кононов? Он не мазохист, а хороший, послушный рабочий. Если ему сказали, что от Еременко нужно избавиться и взять это решение на себя, [то] он это сделал. Во время работы с Романом он говорил тому, что хочет оставить его в команде. У нас не было сомнений, что Еременко останется в «Спартаке», но… Это их право. К сожалению, факты доказали, что это было очень глупое решение», – сказал Трабукки.