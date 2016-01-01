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    Трабукки: «Еременко уволили из «Спартака» некоторые советники Федуна и Кононов»

    Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки рассказал, кто был инициатором ухода из московского клуба полузащитника Романа Еременко.

    Футболист присоединился к красно-белым в августе 2018 года. 8 января клуб сообщил о его уходе. Спустя несколько дней финн подписал контракт с «Ростовом».

    «Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович [Федун] в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи.

    В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации», – сказал Трабукки.

    В этом сезоне Еременко провел за «Спартак» семь матчей без результативных действий. За «Ростов» полузащитник забил три гола и сделал восемь результативных передач в восьми встречах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии21
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      Рейтинг: +541

      Alex Flash 26 минут назад

      Это уже не актуально. Поезд ушел

      0
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      Рейтинг: +4123

      батог 41 минуту назад

      Г-н Федун, предложил бы Вам выкупить назад Еременко, так вы же его снова на скамейку !!!

      1
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      Рейтинг: +10127

      bset 1 час назад

      На самом деле приятно видеть, как в России клубы налаживают дружбу, постоянные трансферы совершают из более слабых в более сильные клуб: из Уфы в ЦСКА, из Спартака в Ростов.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +359

      xrrrx > bset 1 час назад

      aahhaha))) +++

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +994

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Б.ля, имидж клуба пострадал, вот и убрали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5657

      ufos73 1 час назад

      Федун должен пригласить профессиональных иностранцев управлять клубом, либо свалить, другого выхода из этого 17 летнего позора просто не вижу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Рубинище 1 час назад

      Я сразу говорил, что Ерёменко зря убрали в отличие от Самедова, и Попова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1368

      giluxa1963 1 час назад

      а не странно что как только игрок уходит из спартака ,особенно когда его уходят ,он начинает играть в другой команде как ни когда

      2
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      Рейтинг: +1685

      владимир миронов 1 час назад

      Еременко мог-бы подойти любой команде, не сказать, что экстра-класса, но все при нем: и удар, и передача, и скорость приличная.

      3
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      Рейтинг: +250

      RyslanZ > владимир миронов 1 час назад

      Согласен,и при всем,что Вы написали,у него хорошее футбольное зрение....

      0
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      Рейтинг: +1235

      Snek 1 час назад

      эти трабуки нахваливают так свой ширпотреб, что уже в бочках дырок нет, а затычки отовсюду лезут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10127

      bset 1 час назад

      Все-таки у Спартака хорошие игроки. Вчера она Спартак и обыграли.

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