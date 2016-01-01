Трабукки: «Еременко уволили из «Спартака» некоторые советники Федуна и Кононов»

Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки рассказал, кто был инициатором ухода из московского клуба полузащитника Романа Еременко.

Футболист присоединился к красно-белым в августе 2018 года. 8 января клуб сообщил о его уходе. Спустя несколько дней финн подписал контракт с «Ростовом».

«Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович [Федун] в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи.

В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации», – сказал Трабукки.

В этом сезоне Еременко провел за «Спартак» семь матчей без результативных действий. За «Ростов» полузащитник забил три гола и сделал восемь результативных передач в восьми встречах.