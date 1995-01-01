«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы

Основное время ответного полуфинала Лиги Европы «Челси» – «Айнтрахт» закончилось вничью 1:1.

Хозяева одержали победу со счетом 4:3 в серии пенальти. Вратарь Кепа Аррисабалага отразил два удара. Полузащитник Эден Азар реализовал решающий одиннадцатиметровый.

Решающий матч пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку. Команда Маурицио Сарри встретится с «Арсеналом», который ранее обыграл «Валенсию» со счетом 4:2 (7:3 по сумме).

Унаи Эмери проведет четвертый финал Лиги Европы. Предыдущие три он выиграл в статусе главного тренера «Севильи».

проведет четвертый финал Лиги Европы. Предыдущие три он выиграл в статусе главного тренера «Севильи». Оба тренера – дебютанты английской Премьер-лиги. За тур до конца сезона «Челси» занимает третье место в таблице, «Арсенал» – пятое.

Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории