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    Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории

    «Челси» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Айнтрахт» в серии пенальти (4:3). Основное время обоих матчей завершилось вничью 1:1.

    Ранее «Арсенал» прошел «Валенсию» после выездной победы 4:2 и 3:1 дома.

    Во вторник и среду «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» оформили выход в финал Лиги чемпионов.

    Четыре клуба из одной страны в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории клубного футбола.

    • Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
    • Решающий матч Лиги чемпионов – 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +211

      O-Z 28 минут назад

      И первый тренер в истории в финале который скурил свой мозг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      Sedoi_Goblin 31 минуту назад

      Ну,что ж.. Родоначальники футбола,всё-таки..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      Ф.К БАРСЕЛОНА 48 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз в десятилетия и английские палки стреляют...

      -4
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      Рейтинг: +950

      Вот оно чё Михалыч 49 минут назад

      АПЛ рулит !

      2
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      Рейтинг: +2015

      mutabor0992 56 минут назад

      Вошли в историю!!!

      1
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      Рейтинг: +176

      Parker8 1 час назад

      Пришёл ВАР и все "фавориты" куда то пропали, чудеса

      5
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      Рейтинг: +172

      jengais 1 час назад

      Ещё из Англии. Божественно

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