Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории

«Челси» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Айнтрахт» в серии пенальти (4:3). Основное время обоих матчей завершилось вничью 1:1.

Ранее «Арсенал» прошел «Валенсию» после выездной победы 4:2 и 3:1 дома.

Во вторник и среду «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» оформили выход в финал Лиги чемпионов.

Четыре клуба из одной страны в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории клубного футбола.