Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории

И первый тренер в истории в финале который скурил свой мозг.
«Челси» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Айнтрахт» в серии пенальти (4:3). Основное время обоих матчей завершилось вничью 1:1.
Ранее «Арсенал» прошел «Валенсию» после выездной победы 4:2 и 3:1 дома.
Во вторник и среду «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» оформили выход в финал Лиги чемпионов.
Четыре клуба из одной страны в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории клубного футбола.
- Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
- Решающий матч Лиги чемпионов – 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.