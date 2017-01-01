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    Эмери – о выходе в финал ЛЕ: «Играли уверенно, потому что упустили шансы на топ-4 в АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итог победе над «Валенсией» (4:2) в ответном полуфинале Лиги Европы.

    Лондонский клуб выиграл противостояние с общим счетом 7:3 и вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет.

    «Мы играли уверенно, потому что в воскресенье упустили шансы на попадание в топ-4 в Премьер-лиге. Знали, что будет трудно, но воспользовались своими шансами.

    Мы были хладнокровны и собраны. Есть повод гордиться футболистами и болельщиками.

    Но ничего еще не кончено. Впереди еще один шаг», – сказал испанец.

    Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории

    Источник: Football.London

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