Эмери – о выходе в финал ЛЕ: «Играли уверенно, потому что упустили шансы на топ-4 в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итог победе над «Валенсией» (4:2) в ответном полуфинале Лиги Европы.

Лондонский клуб выиграл противостояние с общим счетом 7:3 и вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет.

«Мы играли уверенно, потому что в воскресенье упустили шансы на попадание в топ-4 в Премьер-лиге. Знали, что будет трудно, но воспользовались своими шансами.

Мы были хладнокровны и собраны. Есть повод гордиться футболистами и болельщиками.

Но ничего еще не кончено. Впереди еще один шаг», – сказал испанец.

Эмери вышел в 4 финал Лиги Европы. Он выиграл предыдущие 3 с «Севильей».

Вторым финалистом стал «Челси», обыгравший «Айнтрахт» по пенальти (1:1; 2:2 по сумме; 4:3 в серии).

Четыре команды из одной страны в финалах еврокубков – первый случай в истории