«Арсенал» вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет

«Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 4:2 (7:3 по сумме) в ответном полуфинале Лиги Европы.

Команда Унаи Эмери вышла в решающий матч, который пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Лондонцы вышли в финал впервые с сезона-2005/06, когда уступили «Барселоне» (1:2) в решающей игре Лиги чемпионов. С того момента команда играла в полуфинале ЛЧ (2008/09) и на стадии 1/2 ЛЕ (2017/18).