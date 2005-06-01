«Арсенал» вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет

Е.б твою мать.
И супер кубок УЕФА тоже Англия?
«Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 4:2 (7:3 по сумме) в ответном полуфинале Лиги Европы.
Команда Унаи Эмери вышла в решающий матч, который пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.
Лондонцы вышли в финал впервые с сезона-2005/06, когда уступили «Барселоне» (1:2) в решающей игре Лиги чемпионов. С того момента команда играла в полуфинале ЛЧ (2008/09) и на стадии 1/2 ЛЕ (2017/18).
- Второй финалист определится в матче «Челси» – «Айнтрахт» (1:1; 2:2; 100-я минута). «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
- Другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», вчера вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграет с «Ливерпулем» на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.