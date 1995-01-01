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    Лига Европы. «Арсенал» дома обыграл «Наполи», у Кулибали автогол; «Бенфика» выиграла у «Айнтрахта»

    «Арсенал» обыграл «Наполи» со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    За хозяев отличился полузащитник Аарон Рэмзи. Игрок обороны гостей Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота.

    Матч «Бенфика»«Айнтрахт» закончился победой хозяев 4:2. У нападающего Жоао Фелиша три гола и ассист на хавбека Рубена Диаша. За гостей забили форварды Лука Йович и Гонсало Пасьенса.

    Ответные матчи – 18-го апреля.

    Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

    Арсенал (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рэмзи, 14; 2:0 – Кулибали, 25 (в свои ворота).

    Бенфика (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фелиш, 21; 1:1 – Йович, 40; 2:1 – Фелиш, 43; 3:1 – Фелиш, 50; 4:1 – Фелиш, 53; 4:2 – Пасьенса, 72.

    Удаления: нет – Н'Дика, 20.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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