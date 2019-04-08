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    «Мы что, были на разных матчах?». Гезюбююк в прямом эфире ответил Слуцкому на критику

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3) раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка. Специалист и рефери встретились в прямом телеэфире (судья вышел по видеосвязи).

    «Странное замечание, конечно. Люди, которые знают меня, хорошо представляют, какой у меня характер. Я очень удивлен заявлениями этого тренера после игры.

    Я очень внимательно все слушаю, с полным уважением. То, о чем он говорил на пресс-конференции, заставило меня задуматься: мы что, были на разных матчах?

    К счастью, все записано, от начала и до конца. Что касается моего поведения в подтрибунном помещении: я не разговаривал с этим тренером, кроме тех вопросов, которые он задавал. То, что я ни с кем не здороваюсь, – это нонсенс. Я 10 минут общался с комментаторами, игроком. Даже ассистент «Витесса» подходил ко мне и мы обменялись теплыми рукопожатиями», – сказал Гезюбююк.

    • После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
    • Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

    Источник: Твиттер Ziggo Sport

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    08.04.2019 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +207

      Konyshev_RW 27 минут назад

      То, что он оказывается все таки общается с остальными игроками, персоналом и обменивается с персоналом, но не с Леонидом, лишь подтверждает догадку Слуцкого о том, что у него имеется личная неприязнь к русскому тренеру.

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    sv1969
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    #2
    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    #4
    Андрей Ермошин
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    #5
    Рубик Докоян
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