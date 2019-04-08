«Мы что, были на разных матчах?». Гезюбююк в прямом эфире ответил Слуцкому на критику

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3) раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка. Специалист и рефери встретились в прямом телеэфире (судья вышел по видеосвязи).

«Странное замечание, конечно. Люди, которые знают меня, хорошо представляют, какой у меня характер. Я очень удивлен заявлениями этого тренера после игры.

Я очень внимательно все слушаю, с полным уважением. То, о чем он говорил на пресс-конференции, заставило меня задуматься: мы что, были на разных матчах?

К счастью, все записано, от начала и до конца. Что касается моего поведения в подтрибунном помещении: я не разговаривал с этим тренером, кроме тех вопросов, которые он задавал. То, что я ни с кем не здороваюсь, – это нонсенс. Я 10 минут общался с комментаторами, игроком. Даже ассистент «Витесса» подходил ко мне и мы обменялись теплыми рукопожатиями», – сказал Гезюбююк.

После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.

Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.

«Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.