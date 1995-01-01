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    Слуцкий: «Защитите «Витесс» от судьи Гезюбююка. Может, у него ко мне личная неприязнь»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3) попросил не назначать на игры его команды судью Сердара Гезюбююка. Россиянин недоволен работой рефери.

    «Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от судьи Гезюбююка. Для меня он худший судья в мире. Может быть, у него ко мне личная неприязнь. Может, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю.

    Я спросил у арбитра, почему он не посмотрел момент по VAR. Он ответил, что все видел. Это значит, что он высокомерный, эгоистичный и нехороший арбитр», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

    • «Витесс» с 43 очками занимает седьмое место.
    • ПСВ с 71 очком идет вторым.
    • Всего в текущем сезоне Эредивизие Гезюбююк отработал на трех матчах «Витесса».

    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +672

      general.lizyukov 28 минут назад

      Посмотрел обзор. Первый пендаль липовый до одури, так бездарно нырять... Со вторым сложнее, говорят, толчок в спину, хотя непохоже, но контакт был, значит, можно засчитать.
      Удивительно, но Витесс играл лучше.

      0
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      Рейтинг: +470

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Леня, этот пёс по политическим мотивам тебе русскому мстит. За тот сбитый самолёт из Голландии над Донецком. Вспомнил? Узнай, может его бабушка была на борту? Проще ему убить Витесс, чем простить.

      -5
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      Рейтинг: +1048

      Spartak 777 > Genz 58 минут назад

      Если это месть за самолет , то логичнее было бы ему судить в хохлятской лиге и мстить хоть за бабушку , хоть за дедушку

      2
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      Рейтинг: +30289

      Полная Канистра > Genz 50 минут назад

      ты чё пишешь? совсем уже епан...ся холерик котелок сними

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