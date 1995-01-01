Слуцкий: «Защитите «Витесс» от судьи Гезюбююка. Может, у него ко мне личная неприязнь»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3) попросил не назначать на игры его команды судью Сердара Гезюбююка. Россиянин недоволен работой рефери.

«Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от судьи Гезюбююка. Для меня он худший судья в мире. Может быть, у него ко мне личная неприязнь. Может, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю.

Я спросил у арбитра, почему он не посмотрел момент по VAR. Он ответил, что все видел. Это значит, что он высокомерный, эгоистичный и нехороший арбитр», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.