У Иско 2 гола в 2-х матчах после возвращения Зидана. При Солари было 1/16

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Уэска» закончился со счетом 3:2.
Счет открыл полузащитник Иско. Футболист провел на поле 75 минут и был заменен на Федерико Вальверде.
Гол стал для Иско вторым в двух матчах за сливочных – оба он забил после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера 11-го марта.
При Сантьяго Солари, возглавлявшем «Реал» с декабря, Иско забил один гол и отдал результативную передачу в 16-ти играх.
- Зимой сообщалось о конфликте между испанцем и Солари, который был недоволен его формой.
- Хавбек лайкнул твит болельщика с критикой в адрес тренера и дважды не пожал ему руку после замены.
- В марте Иско не поехал в клубном автобусе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
- В феврале-середине марта четырехкратный победитель Лиги чемпионов провел на поле 14 минут.