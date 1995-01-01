У Иско 2 гола в 2-х матчах после возвращения Зидана. При Солари было 1/16

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Уэска» закончился со счетом 3:2.

Счет открыл полузащитник Иско. Футболист провел на поле 75 минут и был заменен на Федерико Вальверде.

Гол стал для Иско вторым в двух матчах за сливочных – оба он забил после возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера 11-го марта.

При Сантьяго Солари, возглавлявшем «Реал» с декабря, Иско забил один гол и отдал результативную передачу в 16-ти играх.