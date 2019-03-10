Иско не попал в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом». За последние полтора месяца он сыграл 14 минут

«Реал» огласил заявку на матч 27-го тура Примеры с «Вальядолидом».

В состав не вошел полузащитник Иско. В последний раз испанец выходил на поле на прошлой неделе во встрече предыдущего тура с «Барселоной». До этого он не играл с 24 января.

Даниэль Карвахаль, Маркос Льоренте, Лукас, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор и Мариано Диас не помогут мадридцам в сегодняшней игре из-за травм. Капитан команды Серхио Рамос пропустит матч из-за дисквалификации.

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Люка Зидан.

Защитники: Начо, Марсело, Серхио Регилон, Рафаэль Варан, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола.

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Браим Диас, Федерико Вальверде, Хайме Сеоане.

Нападающие: Карим Бензема, Кристо Гонсалес.

Встреча «Вальядолид» – «Реал» начнется в 22:45 по московскому времени.