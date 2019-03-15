Лига Европы. «Зенит» проиграл «Вильярреалу» с общим счетом 2:5 и вылетел

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Зенит» закончилась со счетом 2:1.

У хозяев голы на счету нападающих Жерара Морено и Карлоса Бакки. За гостей на первой добавленной минуте забил защитник Бранислав Иванович.

Счет по сумме двух встреч – 5:2 в пользу испанского клуба. Команда Сергея Семака завершила выступление на турнире.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Вильярреал (Испания) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Морено, 29; 2:0 – Бакка, 47; 2:1 – Иванович, 90+1.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Альваро, Хауме, Иборра, Мори, Касерес (Морналес, 46), Форнальс, Морено, Бакка.

«Зенит»: Лунев (Кержаков, 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев, Шатов, Азмун, Дриусси.

Предупреждения: Руис, 52 – Шатов, 56.

Первый матч – 3:1

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