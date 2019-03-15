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    Лига Европы. «Зенит» проиграл «Вильярреалу» с общим счетом 2:5 и вылетел

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал»«Зенит» закончилась со счетом 2:1.

    У хозяев голы на счету нападающих Жерара Морено и Карлоса Бакки. За гостей на первой добавленной минуте забил защитник Бранислав Иванович.

    Счет по сумме двух встреч – 5:2 в пользу испанского клуба. Команда Сергея Семака завершила выступление на турнире.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Вильярреал (Испания) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морено, 29; 2:0 – Бакка, 47; 2:1 – Иванович, 90+1.

    «Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Альваро, Хауме, Иборра, Мори, Касерес (Морналес, 46), Форнальс, Морено, Бакка.

    «Зенит»: Лунев (Кержаков, 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев, Шатов, Азмун, Дриусси.

    Предупреждения: Руис, 52 – Шатов, 56.

    Первый матч – 3:1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 00:51
    Комментарии63
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    • ...
      Рейтинг: +184

      латунный сепаратист 15 марта, 20:01

      а где главная бомжиха .рот занят у неё да

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2619

      polt 15 марта, 13:18

      Зенит по такой игре никак не должен стать чемпионом РПЛ, ну не имеет права.

      5
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      ...
      Рейтинг: +670

      Леха из Твери > polt 15 марта, 18:09

      Увы, такой уж уровень днищенского чемпионата. То же самое можно было и про Локо сказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3420

      3a zenit 15 марта, 13:16

      по мне так ЛЕ просто слита нахер,желания победить в ответке я не увидел.Семак должен был уйти ещё зимой!

      0
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      ...
      Рейтинг: +670

      Леха из Твери > 3a zenit 15 марта, 18:10

      Хотели бы слить, слили бы раньне - Фенеру. Или еще раньше Минску)

      1
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 12:41

      если серёжа заранее ныл что с составом проблемы то это он ясно дал понять что не хотят бороться в ле надеясь на местный чемп бросить все силы это показывает его трусость и слабость как тренера

      5
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    • ...
      Рейтинг: +59996

      zigbert 15 марта, 12:24

      Вильярреал контролировал ход матча ,хотя в начале игры у них были ошибки и Зенит мог их наказать.

      5
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      Рейтинг: +26

      МЯСНОЙ Я 15 марта, 11:39

      Стыдно за бомжей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      Рубинище 15 марта, 11:11

      18 команда с резервным составом выносит нашего плюшевого чемпиона?. Я после игры Краснодара прочитал состав Зенита -Шатов, Аздоев, Смольников, - и выключил сразу, как оказалось правильно, хоть выспался.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 09:54

      В команде скопились середняки и старики без амбиций. Притока молодежи нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1033

      Kollljan 15 марта, 09:37

      Как залаяли и завыли те, кто еще осенью пообсерались и тихо сидели, заткнув свои языки себе же в жопу. Они ждали. Они дождались! Зенит проиграл! Вот их момент настал! Все гавно, которое в них кипело, полезло наружу. Радуйтесь, упыри! Веселитесь!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +790

      zritelx 15 марта, 09:00

      А как все хорошо начиналось- заявления Миллера и Фурсенко о том, что Зенит однозначно будет в топ 8-10 Европы , пошли безграничные денежные вливания денег общенародного достояния, а что на выходе-пшик. Вспоминаем слова Черномырдина. Жаль, очередной проект в стране проваливается.

      4
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      Рейтинг: +1758

      Павелий > zritelx 15 марта, 12:43

      А ещё вспоминаем слова, что Халка покупали на деньги от побед в полуфинале ЛЧ. Где счётная палата? Почему ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги сливаются так бездарно?

      1
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      Рейтинг: +937

      БуРЖуЙ > Павелий 15 марта, 14:02

      Зенит никогда не играл в полуфинале ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +1758

      Павелий > БуРЖуЙ 10 часов назад

      Я знаю. Я забыл дописать, что Зенит сообщал про будущие участия в полуфинале ЛЧ. Но сути это не меняет.

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