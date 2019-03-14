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    Лига Европы. «Наполи» проиграл «Зальцбургу», но вышел в 1/4 финала; «Челси» забил 5 в Киеве

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зальцбург»«Наполи» закончился со счетом 3:1.

    В следующую стадию вышел итальянский клуб благодаря голам в первом матче. Общий счет противостояния – 4:3 в пользу команды Карло Анчелотти.

    «Челси» в параллельной встрече обыграл киевское «Динамо» – 5:0. У нападающего Оливье Жиру хет-трик и первое место в списке бомбардиров. Защитник Маркос Алонсо и хавбек Каллум Хадсон-Одои забили по голу.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Зальцбург (Австрия) – Наполи (Италия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Милик, 14; 1:1 – Дабур, 25; 2:1 – Гульбрандсен, 65; 3:1 – Ляйтгеб, 90+1.

    Первый матч – 0:3

    Динамо (Украина) – Челси (Англия) – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Жиру, 5; 0:2 – Жиру, 55; 0:3 – Алонсо, 45+1; 0:4 – Жиру, 59; 0:5 – Хадсон-Одои, 78.

    Первый матч – 0:3

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    14.03.2019 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2107

      Viper for CSKA 15 марта, 10:16

      Жаль Зальцбург. Глупый гол в начале матча всё решил.

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      Рейтинг: +2089

      panmon 15 марта, 00:17

      Плохое поле, говорили они... В Динамо видимо совсем были к этому не готовы

      0
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      Рейтинг: +109

      Dobroe Teplo za CSKA 14 марта, 23:02

      ха ха ха ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! динамо киев дно! 8-0 ха ха ха

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