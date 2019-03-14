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    Жиру сделал хет-трик в ворота «Динамо» и возглавил список бомбардиров ЛЕ-2018/19

    «Челси» играет на выезде с киевским «Динамо» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (4:0, 73-я минута).

    Нападающий гостей Оливье Жиру забил пятой, 33-й и 59-й минутах. Общее количество его голов в текущем розыгрыше турнира составило девять. Это лучший показатель на данный момент.

    Следить за событиями встречи в Киеве можно по ссылке.

    • Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала» за 17 миллионов евро.
    • В 20-ти матчах АПЛ у 32-летнего француза один гол.

    Источник: Бомбардир

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    14.03.2019 22:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 11:47

      Жиру в этом матче был неудержим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      zatonn 14 марта, 23:01

      Киевляне, что же вы творите? Не позорьте память Валерия Васильевича Лобановского!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > zatonn 14 марта, 23:14

      они просто позорят фашика парашу!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 22:57

      Майданникам по майданам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 14 марта, 22:46

      Я просто угараю над тем, как Челси полуосновным составом разносит различные команды и очевидно же, что ЛЧ надо расширять

      3
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Skull_Boy 14 марта, 22:55

      Для Челси???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 14 марта, 22:42

      Тем в ЛЕ, кто против Жиру,
      вижу: ОЧЕНЬ "НЕ ДО ЖИРУ"!)))

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