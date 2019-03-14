Жиру сделал хет-трик в ворота «Динамо» и возглавил список бомбардиров ЛЕ-2018/19

«Челси» играет на выезде с киевским «Динамо» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (4:0, 73-я минута).

Нападающий гостей Оливье Жиру забил пятой, 33-й и 59-й минутах. Общее количество его голов в текущем розыгрыше турнира составило девять. Это лучший показатель на данный момент.

Следить за событиями встречи в Киеве можно по ссылке.