Жиру сделал хет-трик в ворота «Динамо» и возглавил список бомбардиров ЛЕ-2018/19

Жиру в этом матче был неудержим.
«Челси» играет на выезде с киевским «Динамо» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (4:0, 73-я минута).
Нападающий гостей Оливье Жиру забил пятой, 33-й и 59-й минутах. Общее количество его голов в текущем розыгрыше турнира составило девять. Это лучший показатель на данный момент.
Следить за событиями встречи в Киеве можно по ссылке.
- Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала» за 17 миллионов евро.
- В 20-ти матчах АПЛ у 32-летнего француза один гол.