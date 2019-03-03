ФНЛ. «Тамбов» оторвался от «Томи» и «Авангарда», «Зенит-2» одержал вторую победу в сезоне

Лидер ФНЛ «Тамбов» победил «Мордовию» во встрече 25-го тура. Идущая на втором месте «Томь» не смогла переиграть «Армавир».
Аутсайдер турнира «Зенит-2» обыграл «Шинник» с минимальным счетом, одержав свою вторую победу в сезоне.
Россия. Первенство ФНЛ. 25-й тур
Голы: 0:1 – Чистяков, 53; 0:2 – Аппаев, 56; 0:3 – Килин, 63; 1:3 – Дворецков, 90+3.
Удаление: нет – Мануйлов, 79.
Балтика – Авангард – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Саплинов, 7; 1:1 – Стеклов, 24; 2:1 – Магаль, 61.
Голы: 0:1 – Лебеденко, 21; 1:1 – Барков, 38.
Голы: 1:0 – Уткин, 38 (с пенальти); 2:0 – Кутовой, 41; 2:1 – Хлебородов, 83.
Голы: 1:0 – Воробьев, 15 (с пенальти).
Удаление: нет – Магадиев, 43.