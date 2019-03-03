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    ФНЛ. «Тамбов» оторвался от «Томи» и «Авангарда», «Зенит-2» одержал вторую победу в сезоне

    Лидер ФНЛ «Тамбов» победил «Мордовию» во встрече 25-го тура. Идущая на втором месте «Томь» не смогла переиграть «Армавир».

    Аутсайдер турнира «Зенит-2» обыграл «Шинник» с минимальным счетом, одержав свою вторую победу в сезоне.

    Россия. Первенство ФНЛ. 25-й тур

    Мордовия – Тамбов – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чистяков, 53; 0:2 – Аппаев, 56; 0:3 – Килин, 63; 1:3 – Дворецков, 90+3.

    Армавир – Томь – 0:0

    Удаление: нет – Мануйлов, 79.

    Балтика – Авангард – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Саплинов, 7; 1:1 – Стеклов, 24; 2:1 – Магаль, 61.

    Нижний Новгород – Сочи – 0:0

    Химки – Факел – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лебеденко, 21; 1:1 – Барков, 38.

    Краснодар-2 – Луч – 2:1 ()

    Голы: 1:0 – Уткин, 38 (с пенальти); 2:0 – Кутовой, 41; 2:1 – Хлебородов, 83.

    Зенит-2 – Шинник – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Воробьев, 15 (с пенальти).

    Удаление: нет – Магадиев, 43.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2019 18:55
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