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    Моуринью: «Кепа поставил Сарри в неловкое положение»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил поведение вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити».

    Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

    «К счастью, я никогда не попадал в такую ситуацию. Вратарь хотел показать свой характер, свою уверенность, хотел показать, что он в порядке и хочет принять участие в серии пенальти. Мне это понравилось. Но мне не понравилось, что он поставил тренера и его помощника в неловкое положение. И его партнера по команде, который был готов выйти на поле, а в итоге оказался в центре неприятного инцидента, к которому не имел отношения», – цитирует Моуринью Goal.com.

    • «Манчестер Сити» победил «Челси» в серии пенальти со счeтом 4:3.
    • В текущем сезоне Аррисабалага сыграл в составе «Челси» 37 матчей и пропустил 35 голов.

    Источник: Goal.com

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    25.02.2019 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 февраля 2019, 02:58

      А чо не написали в сноске "Моур тренеровал Челси в 1488 г д.н.э.? А то мы ж не знаем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 13:03

      Черт, это было бы интересно посмотреть на мавра на месте сарри

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 13:01

      Кепа поставил Сарри в позицию №25 из нетленного произведения "Камасутра".

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