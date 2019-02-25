Моуринью: «Кепа поставил Сарри в неловкое положение»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил поведение вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити».

Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

«К счастью, я никогда не попадал в такую ситуацию. Вратарь хотел показать свой характер, свою уверенность, хотел показать, что он в порядке и хочет принять участие в серии пенальти. Мне это понравилось. Но мне не понравилось, что он поставил тренера и его помощника в неловкое положение. И его партнера по команде, который был готов выйти на поле, а в итоге оказался в центре неприятного инцидента, к которому не имел отношения», – цитирует Моуринью Goal.com.