Аррисабалага может не сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги

Сегодня или завтра кто нибудь ещё заболеет
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рискует пропустить финальный матч Кубка лиги с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, испанец может не успеть восстановиться после травмы подколенного сухожилия.
Также небольшие проблемы со здоровьем испытывают защитник Давиде Дзаппакоста и нападающий Педро.
- Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в воскресенье, 24 февраля, в 19:30 по московскому времени.
- Если лондонцы проиграют в финале Кубка Лиги, то Маурицио Сарри уволят с поста главного тренера.