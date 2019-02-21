Аррисабалага может не сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рискует пропустить финальный матч Кубка лиги с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанец может не успеть восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

Также небольшие проблемы со здоровьем испытывают защитник Давиде Дзаппакоста и нападающий Педро.