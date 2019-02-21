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    Аррисабалага может не сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рискует пропустить финальный матч Кубка лиги с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

    По сведениям издания, испанец может не успеть восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

    Также небольшие проблемы со здоровьем испытывают защитник Давиде Дзаппакоста и нападающий Педро.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в воскресенье, 24 февраля, в 19:30 по московскому времени.
    • Если лондонцы проиграют в финале Кубка Лиги, то Маурицио Сарри уволят с поста главного тренера.

    Источник: Sky Sports

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    21.02.2019 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 февраля 2019, 15:18

      Сегодня или завтра кто нибудь ещё заболеет

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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 11:58

      Уууу. Тогда сарри рискует побить ещё раз рекорд месячной давности по самому крупному поражению челси)))

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