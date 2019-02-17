Защитник «Фейеноорда» забил 5-й автогол своему вратарю. Голкипер ни от кого столько не пропускал

Ну, Геенорд он и есть геенорд. А Кеннет зря ушел из Аякса)
«Гронинген» принимает «Фейеноорд» в рамках 22 тура чемпионата Голландии (1:0, 50 минута).
На 26 минуте защитник гостей Свен ван Бик отправил мяч в свои ворота. Он забил автогол вратарю Кеннету Вермееру пятый раз за карьеру.
Вермеер не пропускал столько даже от соперников: Люк Де Йонг («ПСВ»), Рой Беренс («Витесс»), Эдуард Дюплан («Спарта») и Альфред Финнбогасон («Аугсбург») забили ему по четыре мяча.
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