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    Защитник «Фейеноорда» забил 5-й автогол своему вратарю. Голкипер ни от кого столько не пропускал

    «Гронинген» принимает «Фейеноорд» в рамках 22 тура чемпионата Голландии (1:0, 50 минута).

    На 26 минуте защитник гостей Свен ван Бик отправил мяч в свои ворота. Он забил автогол вратарю Кеннету Вермееру пятый раз за карьеру.

    Вермеер не пропускал столько даже от соперников: Люк Де Йонг («ПСВ»), Рой Беренс («Витесс»), Эдуард Дюплан («Спарта») и Альфред Финнбогасон («Аугсбург») забили ему по четыре мяча.

    Следить за событиями встречи в Гронингене можно здесь.

    Источник: Твиттер журналиста Opta Барта Фроуза

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    17.02.2019 17:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 февраля 2019, 16:20

      Ну, Геенорд он и есть геенорд. А Кеннет зря ушел из Аякса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:33

      12-й игрок соперников, а не защитник...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 18:29

      Срочно переквалифицироваться в нападающие. У своих ворот нечего ему делать.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > zigbert 25 февраля 2019, 11:00

      Одного такого переквалифицировали...
      Не помогло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 17 февраля 2019, 18:26

      лихач)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 17 февраля 2019, 18:17

      рекорд !
      который трудно повторить ..

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      eriquexruots > portero 17 февраля 2019, 19:06

      На самом деле- достаточно просто. Если сильно захотеть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 18:09

      Стабильность-сестра таланта...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > koli4ka 17 февраля 2019, 18:54

      Всё напутал, братан.
      Стабильность - признак класса.
      Краткость - сестра таланта

      0
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