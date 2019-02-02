Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио» (3: 4 по пенальти).

«Мы анализируем каждый матч, чтобы посмотреть, что идет не так и что можно улучшить. Очевидно, что есть вещи, которые мы должны подтянуть, но команда всегда была в игре и была очень сбалансирована.

«Интер» смог пройти весь матч до серии пенальти. Мы вылетели из Кубка и Лиги чемпионов – важных соревнований – но мы должны продолжать работать над идеей нашего футбола. Только когда мы установим структуру, мы можем нацелиться на трофеи.

Это сложный момент, но не катастрофический. Некоторые даже намекают, что Наингголан не приложил усилий, чтобы реализовать пенальти в матче с «Лацио». Я вижу, как команда играет в свой футбол и проигрывает только из-за деталей», – сказал Спаллетти.