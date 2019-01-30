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    Пентек – о дубле в ворота «Наполи»: «Это только начало»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился эмоциями от победы над «Наполи» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

    Поляк впервые вышел в стартовом составе красно-черных и отметился дублем.

    «Я ожидал такой вечер. Я говорил, что готов, но это только начало.

    Обе гола были великолепны, несмотря на то, что получились разными. Перед игрой я пообщался с Диего Лаксальтом и Фабио Борини и попросил их делать на меня высокие и длинные передачи, потому что я предпочитаю играть именно таким образом.

    В моменте со вторым мячом мне противостоял Кулибали, но все сложилось хорошо. Я уже думаю о следующей игре с «Ромой» и надеюсь, что мое взаимопонимание с партнерами к этому времени стане еще лучше.

    Я чувствовал себя хорошо вчерашним вечером, было чудесно играть на «Сан-Сиро», – сказал Пентек.

    • 23-летний футболист перешел в «Милан» из «Дженоа» в это трансферное окно за 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Пентек провел за генуэзцев 19 встреч в Серии А, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    30.01.2019 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 18:06

      Хорошее приобретение для Милана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 17:29

      отличное начало, будем следить за ним в гонке бомбардиров))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 января 2019, 16:22

      Одна из немногих удач Милана за последние годы..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 30 января 2019, 13:45

      Вот это начало) крутой чел!

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