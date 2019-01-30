Пентек – о дубле в ворота «Наполи»: «Это только начало»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился эмоциями от победы над «Наполи» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Поляк впервые вышел в стартовом составе красно-черных и отметился дублем.

«Я ожидал такой вечер. Я говорил, что готов, но это только начало.

Обе гола были великолепны, несмотря на то, что получились разными. Перед игрой я пообщался с Диего Лаксальтом и Фабио Борини и попросил их делать на меня высокие и длинные передачи, потому что я предпочитаю играть именно таким образом.

В моменте со вторым мячом мне противостоял Кулибали, но все сложилось хорошо. Я уже думаю о следующей игре с «Ромой» и надеюсь, что мое взаимопонимание с партнерами к этому времени стане еще лучше.

Я чувствовал себя хорошо вчерашним вечером, было чудесно играть на «Сан-Сиро», – сказал Пентек.