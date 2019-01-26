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    Серия А. Разгром «Кальяри» – первая победа «Сассуоло» за шесть матчей

    Встреча 21 тура чемпионата Италии «Сассуоло»«Кальяри» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    Голы на счету полузащитника Мануэль Локателли, нападающих Хумы Бабакара и Алессандро Матри.

    Для черно-зеленых победа стала первой в шестом матче. С 29 очками на девятое место в турнирной таблице, опередив «Торино», «Фиорентину» и «Парму». Эти три клуба проведут свои матчи 21 тура завтра, 27 января.

    Команда Роландо Марана с 21 пунктом осталась на 13 позиции.

    В 22:30 по московскому времени «Милан» примет «Наполи». Следить за событиями встречи на «Сан Сиро» можно будет здесь.

    Италия. Серия А. 21 тур

    Сассуоло – Кальяри – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Локателли, 9; 2:0 – Бабакар, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Матри, 87.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    26.01.2019 18:59
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