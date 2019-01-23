Головин сможет сыграть с «Дижоном» в субботу. Повреждение россиянина – несерьезное

Хорошая новость. Постоянные не выходы игрока на поле ,не придают ему уверенности.
Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет выйти на поле в матче 22-го тура Лиги 1 с «Дижоном».
Россиянин получил повреждение во встрече 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3). Футболиста заменили на 64-й минуте. После игры, покидая стадион, он хромал.
Тем не менее, травма Головина оказалась несерьезной. Он будет готовиться к матчу с «Дижоном» наравне с остальными футболистами монегасков.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек провел за монегасков 17 матчей и сделал две голевые передачи.