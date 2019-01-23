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    Головин сможет сыграть с «Дижоном» в субботу. Повреждение россиянина – несерьезное

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет выйти на поле в матче 22-го тура Лиги 1 с «Дижоном».

    Россиянин получил повреждение во встрече 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3). Футболиста заменили на 64-й минуте. После игры, покидая стадион, он хромал.

    Тем не менее, травма Головина оказалась несерьезной. Он будет готовиться к матчу с «Дижоном» наравне с остальными футболистами монегасков.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за монегасков 17 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.01.2019 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 19:52

      Хорошая новость. Постоянные не выходы игрока на поле ,не придают ему уверенности.

      2
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > zigbert 27 февраля 2019, 15:40

      Интересно,когда нить можно будет открыть "бомбардир" и не увидеть новость о травме Головина!?)))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 января 2019, 17:33

      Терпи, Саша! Все придет, только не сливайся! Будь сильным!

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 января 2019, 17:18

      Честно говоря удивляюсь терпению болельщиков Монако, конечно, если таковые вообще есть. Те результаты и та игра которую показывает клуб просто катострофические. Головин один из баластов которые не усиливают игру, а в лучшем случае просто уже не могут больше испортить этот кошмар. Саше надо возвращается и исправлять свою игровую репутацию, а то он закончит в чемпионате Албании.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Yev 23 января 2019, 17:24

      Играет как нормальный молодой игрок. К самоотдаче вопросов нет вообще.
      А вот то что Монако вообще играть не может, только на индивидуальном мастерстве пытается вытащить игры - это другой разговор. Нужен тренер, хоть какой-нибудь (потому что сейчас тренера просто нет)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 января 2019, 16:46

      Судьба Головина в Монако по моему полностью олицетворяет пока вообще весь сезон Монако . С самого начала и у Александра и у клуба не пошли дела (начиная с травмы Головина перед самым стартом сезона) и до сих и команда и игрок ни как не могут поймать ритм. Остается только надеяться что приход зимой опытных игроков таких как Налдо и Сеск поможет команде всё таки не вылететь , хоть на данный момент команда скорее и по результатам и по игре ближе к последнему месту в таблице , чем к спасительному.

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