Головин сможет сыграть с «Дижоном» в субботу. Повреждение россиянина – несерьезное

Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет выйти на поле в матче 22-го тура Лиги 1 с «Дижоном».

Россиянин получил повреждение во встрече 1/16 финала Кубка Франции против «Метца» (1:3). Футболиста заменили на 64-й минуте. После игры, покидая стадион, он хромал.

Тем не менее, травма Головина оказалась несерьезной. Он будет готовиться к матчу с «Дижоном» наравне с остальными футболистами монегасков.