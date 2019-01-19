«Спорт уик-энд»: «Зенит» может подписать Калинича, которого признали худшим игроком Серии А-2018

опять или снова пенсионера в полк берут т.к. другие клубы стараются молодёжь привлечь
Нападающий «Атлетико» Никола Калинич может перейти в «Зенит», сообщает «Спорт уик-енд».
«Зенит» интересовался Калиничем еще весной минувшего года, когда тот выступал в «Милане». И вот новый виток. Хотя, откровенно говоря, нужен ли Семаку «сбитый летчик»?
Лучшие времена Калинича в прошлом, когда он выступал за английский «Блэкберн» (2009-2011) и украинский «Днепр» (2011-2015)», – говорится в заметке издания.
Согласно Marca, испанский клуб может продать 31-летнего хорвата, чтобы собрать деньги не покупку нападающего «Челси» Альваро Мораты. «Бомбардир» писал о том, что мадридцы с этой же целью могут отпустить полузащитника Желсона Мартиньша в «Монако».
- Калинич перешел в «Атлетико» в августе.
- Забил четыре гола и отдал голевую передачу в 18-ти играх.
- Контракт рассчитан до июня 2021 года.
- Цена по Transfermarkt – 14 миллионов евро.
- Болельщики признали его худшим игроком 2018 года в Серии А.