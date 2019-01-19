Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спорт уик-энд»: «Зенит» может подписать Калинича, которого признали худшим игроком Серии А-2018

    Нападающий «Атлетико» Никола Калинич может перейти в «Зенит», сообщает «Спорт уик-енд».

    «Зенит» интересовался Калиничем еще весной минувшего года, когда тот выступал в «Милане». И вот новый виток. Хотя, откровенно говоря, нужен ли Семаку «сбитый летчик»?

    Лучшие времена Калинича в прошлом, когда он выступал за английский «Блэкберн» (2009-2011) и украинский «Днепр» (2011-2015)», – говорится в заметке издания.

    Согласно Marca, испанский клуб может продать 31-летнего хорвата, чтобы собрать деньги не покупку нападающего «Челси» Альваро Мораты. «Бомбардир» писал о том, что мадридцы с этой же целью могут отпустить полузащитника Желсона Мартиньша в «Монако».

    • Калинич перешел в «Атлетико» в августе.
    • Забил четыре гола и отдал голевую передачу в 18-ти играх.
    • Контракт рассчитан до июня 2021 года.
    • Цена по Transfermarkt – 14 миллионов евро.
    • Болельщики признали его худшим игроком 2018 года в Серии А.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 12:13

      опять или снова пенсионера в полк берут т.к. другие клубы стараются молодёжь привлечь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 21:13

      Кончай все хумно по европам собирать! Где свои молодые ребята?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 19 января 2019, 17:47

      вам что заболотного мало и маркизио с эрнани и оздоева и набибулина и мевли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 19 января 2019, 16:46

      За Атлетико неплохо играет. Худший в Италии - один из лучших в РПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2019, 16:20

      "Худший игрок Серии А-2018" написали в заголовок. А то, что он после этого за Атлетико 18 матчей провел и 4 гола забил, указали мелким шрифтом. Журналюхам лишь бы скандал устроить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 19 января 2019, 16:18

      "Болельщики признали его худшим игроком 2018 года в Серии А."

      "Коллективный разум" далеко не всегда является объективным.
      Точнее, чаще всего НЕ является объективным.
      А если Калинич возьмёт да и заиграет в Зените?
      Что тогда "коллективный разум" итальянских тиффози скажет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 19 января 2019, 16:15

      Ну кого ещё можно затянуть в зенит по слухам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 января 2019, 16:06

      После Боаша трансферную политику Зенита совсем не понять..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 января 2019, 15:58

      Блин, трансферная политика у зенита конечно загадочная...то Аргентосов каких то пачками покупают..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 19 января 2019, 15:33

      заголовок как будто делал Мутко на английском в переводчике и скопировал русскую расшифровку ,так сказать))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11