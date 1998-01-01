Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Стам возглавил «Зволле»

Голландский «Зволле» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бывший футболист сборной Голландии Яп Стам.
Соглашение между сторонами рассчитано на полтора года. Голландец в Зволле начинал карьеру в качестве футболиста.
- Первым клубом в карьере главного тренера для Стама был «Рединг» (2016-2018 годы).
- В течение игровой карьеры защитник больше всего матчей провел за «Манчестер Юнайтед» (1998-2001 годы).
- Главное достижение в качестве футболиста – победа в Лиге чемпионов с «Юнайтед» в сезоне-1998/99.