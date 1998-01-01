Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Стам возглавил «Зволле»

Голландский «Зволле» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бывший футболист сборной Голландии Яп Стам.

Соглашение между сторонами рассчитано на полтора года. Голландец в Зволле начинал карьеру в качестве футболиста.