всем спокойной !! гостей проводили....пойду получу с легонца и в люлю..
«Марсель» проиграл «Нанту» в матче 16-го тура Лиги 1 со счетом 2:3.
«Марсель» с 26-ю очками идет на пятой строчке в таблице, «Нант» с 20-ю очками идет 12-м.
Результаты других матчей:
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Гол: 0:1 – Силла, 45.
Голы: 0:1 – Сансон, 28; 1:1 – Сала, 30; 1:2 – Товен (с пенальти), 36; 2:2 – Туре, 45+1; 3:2 – Боксилья, 64.
Бордо – Сент-Этьен – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Диони, 16; 1:1 – Бриани, 22; 2:1 – Камано (с пенальти), 57; 2:2 – Хазри, 67; 3:2 – Пабло, 90.
Голы: 0:1 – Бозок, 18; 1:1 – Онианге, 90; 1:2 – Ландр, 90+4.
Голы: 1:0 – Жаннот, 14; 1:1 – Коко, 79; 2:1 – Хаддади, 86.
Удаление: Лотоа, 71 – нет.
Голы: 0:1 – Бен Арфа, 41; 1:1 – Сибачо, 43.