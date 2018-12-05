«Марсель» проиграл «Нанту» в матче 16-го тура Лиги 1 со счетом 2:3.

«Марсель» с 26-ю очками идет на пятой строчке в таблице, «Нант» с 20-ю очками идет 12-м.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Реймс – Тулуза – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Силла, 45.

Нант – Марсель – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Сансон, 28; 1:1 – Сала, 30; 1:2 – Товен (с пенальти), 36; 2:2 – Туре, 45+1; 3:2 – Боксилья, 64.

Бордо – Сент-Этьен – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Диони, 16; 1:1 – Бриани, 22; 2:1 – Камано (с пенальти), 57; 2:2 – Хазри, 67; 3:2 – Пабло, 90.

Кан – Ним – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бозок, 18; 1:1 – Онианге, 90; 1:2 – Ландр, 90+4.

Дижон – Генгам – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жаннот, 14; 1:1 – Коко, 79; 2:1 – Хаддади, 86.

Удаление: Лотоа, 71 – нет.

Лион – Ренн – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен Арфа, 41; 1:1 – Сибачо, 43.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1