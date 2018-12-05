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    Лига 1. «Марсель» проиграл «Нанту», «Лион» – «Ренну»

    «Марсель» проиграл «Нанту» в матче 16-го тура Лиги 1 со счетом 2:3.

    «Марсель» с 26-ю очками идет на пятой строчке в таблице, «Нант» с 20-ю очками идет 12-м.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    Реймс – Тулуза – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Силла, 45.

    Нант – Марсель – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Сансон, 28; 1:1 – Сала, 30; 1:2 – Товен (с пенальти), 36; 2:2 – Туре, 45+1; 3:2 – Боксилья, 64.

    Бордо – Сент-Этьен – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Диони, 16; 1:1 – Бриани, 22; 2:1 – Камано (с пенальти), 57; 2:2 – Хазри, 67; 3:2 – Пабло, 90.

    Кан – Ним – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бозок, 18; 1:1 – Онианге, 90; 1:2 – Ландр, 90+4.

    Дижон – Генгам – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жаннот, 14; 1:1 – Коко, 79; 2:1 – Хаддади, 86.

    Удаление: Лотоа, 71 – нет.

    Лион – Ренн – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бен Арфа, 41; 1:1 – Сибачо, 43.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 23:01
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    Комментарии177
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:30

      всем спокойной !! гостей проводили....пойду получу с легонца и в люлю..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 10 декабря 2018, 00:02

      Всё, я в сад ! Всем спокойной ночи и до завтра ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 декабря 2018, 00:03

      Давай, до завтра. Спокойной ночи. Я сейчас базу за столблю и тоже переключусь полностью на телек.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > MaxRnD 10 декабря 2018, 00:04

      удачи Максвел!! и пусть всё заёдёт...! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:05

      Олег, Боку Хуниорс смотришь ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:06

      Да, смотрю.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:13

      искры ...искры... )) бумагу на поле кинуть - вспыхнет! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:15

      Заклятые друзья -соперники. Полиции сегодня в Мадриде работы будет много...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:17

      ты за кого?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:21

      Мне всё равно, но болел за Ривер, чтобы ставки Макса зашли, но обе пролетели. Он ставил П1 и ТБ

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:22

      тогда и я за ривер...! когда Макс счастлив, и нам спокойней)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:25

      Он не обрадуется этому результату. Определяют по основному времени. Пусть дотянут до пенальти, интересно будет посмотреть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:27

      блин, Олег... я не дотяну до пенальти... ) три ночи недосна даже для меня чересчур))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:29

      Ну так ложись спать и отдыхай. Голы потом можно интернете посмотреть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:32

      пойду посуду помогу на кухню оттащить, может меньше пилить будут..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 00:36

      Ты только относишь, но не моешь ?... )))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:58

      Макс, наливай, чтобы второй зашёл. ))) Как разыграли...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:00

      Судорожно зашарил руками под кроватью в поисках фунфырика ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 декабря 2018, 00:02

      Надо заранее готовиться и всё, чтобы было под рукой.)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius 9 декабря 2018, 23:34

      Синий, как Сюткин на юбилее
      Бывает слегка заплетается спеллинг
      Владимир Ленин схватил Николашку
      За узкие брюки и белую рубашку
      Потом отвел пофоткаться в подвал
      И там над шуткой своей хохотал
      Мы же сеем лишь мир и добро
      Правда иногда прям на твое лицо
      Нам красно-желто-зеленый стяг
      Поможет не попасть в просак
      А вам про закос ли наших телег
      Биток нам сделал лучший Олег
      Никита Фролов и модный Урсаш
      Играли под сэмплы коварный джаз
      Я же как восьмипалый дирижер
      Лепил на репе провославный кагор
      Дешевый, изготовленный из сусла
      Зато вполне цела капуста
      Однако сгустки на мятой простынке
      Говорят о том, что ты не зря заходил
      А стерпел репитер
      Нескольких собраний
      Наших странный завываний
      Итак, я заработал себе на реп
      Курю, читаю хлеб, курю, читаю хлеб
      Итак, я заработал себе на реп
      Курю, читаю хлеб, курю, читаю хлеб

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:40

      точно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:41

      +++ и это боб ещё не напрягался..)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:44

      Напрягов там достаточно))) Ну напрягать - не не надо)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:47

      Боб как бы не взначай на расслабоне подкидывает мысль... а вы додумывайте додумывайте... не расслабляйтесь..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > shlomo 9 декабря 2018, 23:47

      ))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 9 декабря 2018, 23:49

      (с) на хлебе и воде далеко не уедешь..

      как сказал бы "фраер" (очень старый знакомый)
      - петь лет в пути по этапу, и штаны пока не потерял.. )

      5
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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:49

      Андрюха, я до сих пор вкушаю, пропустил, но вкусное кончается(((

      3
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 9 декабря 2018, 23:51

      бог милует Толик..!
      ...пока

      5
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:53

      второго Боба на горизонте Стас не видать...((
      я уж всё излазил... даже рядом пока не стал не кто...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 23:26

      Ну ладно. Всего доброго всем.Спокойной ночи!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > zigbert 9 декабря 2018, 23:28

      Спокойной, Саня !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 декабря 2018, 23:34

      До завтра, Саша, спокойной ночи.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 9 декабря 2018, 23:18

      Печалька - Бока повела (( 0-1

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 9 декабря 2018, 23:37

      Посмотрим как во втором пойдёт. Моментов много у обеих команд было. Так что может ТБ зайдёт, если П1 пролетит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 22:46

      Андрею. Да вроде нет у него армейского прошлого. А так справки наведем и все выясним.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 9 декабря 2018, 22:52

      Сань.... фамилию.... фамилию смотри...)) там весь подвох..)

      не ну... я не говорю что Хрюнов спартак тренировать должен, но всё же.... какие то нормы соблюдать надо..)

      8
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      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 22:54

      Послушал почти весь репертуар Боба, в шоке, спасибо тебе, но с Сашбашем конечно сравнивать не в той временной системе

      6
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      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Project Бабангида 9 декабря 2018, 22:56

      На это не смотрим лишь бы работал достойно на благо Спартака.

      6
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:00

      зрововычь Стас!!

      (с) "каждому времени свои ордена
      так дай те же валенку свой фасон"

      СашБаш конечно гений которого хер кто переплюнет... !!
      там из недр прёт...!

      Боб, он просто .... ну как в зеркало смотрю... как то так Стас

      7
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      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:04

      Да это просто разное, я долго понимал, эти рэп баттлы, а потом долго ржал, момбеты и как он всех там долбит, но главное то не это, а смысл, я все понял Андрей

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 9 декабря 2018, 23:04

      (с) на это не смотрим

      я вот тоже не суеверный.... но когда на что то важное иду, и шнурки по фен - шую завязываю, и чёрных кошек через дорогу обхожу... через плечё левое всплёвывою)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:09

      Бабан всю эту шолупонь насквозь видит... что бы иметь смелость сказать то что он сказал, надо в первую очередь от всего отказаться... - от сцены, известности, бабла и т.д.
      таким людям только и можно доверять... всё остальное от лукавого... я этого рэпа вдоволь наслушался, и представления имею об этой кухне. там Стас всё очень мутно...
      заметь что сейчас депутаты засуетились, рэп продвигают... ох не спроста..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:11

      Бабан то пропал давно, а ты появился)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > gogolenius 9 декабря 2018, 23:13

      Меня зацепила смесь именно агрессивно лирических минорных шуточных, да бл е ять всех цветов жизни тексты и муза

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:17

      (с) бабан пропал...

      причём не слуху не духу... под его никами там блоги вести пытаются... но зная боба, понятно что он этой хернёй страдать не будет... всё сказал своими песнями ...
      куда пропал...? ...куй знает..! может всплывёт когда...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:20

      мене вообще иногда казалось, что он не про "калик" а про наш двор поёт... настолько всё схоже... это вам не "рифмы Оксимирона из Лондона" (правильный рэп.... ети его мать)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:20

      Шедевры оставлены, и не в виде цитат, целые глыбы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Project Бабангида 9 декабря 2018, 23:21

      Андрей скажу прямо ,по феншую шнурки не завязываю ,их потом не развяжешь -сплошная морока. А вот черные коты проверял - на меня не действуют.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 9 декабря 2018, 23:26

      (с) ...целые глыбы

      "экспертам" ещё придётся с Саниными "штольнями" повозиться... парень не так прост как кажется... не слабую "мантру" заложил...
      не один "чердак" ещё просветлеет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 9 декабря 2018, 22:36

      зигберг (с) - уж не имеешь ли ты его причастность к конюшне?

      судя по фамилии - "свой среди чужих" )) или наоборот .... смотря из за какого угла выглядывать)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 декабря 2018, 22:39

      Саня за Спартак болеет.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 декабря 2018, 22:45

      Ну он в комментах пишет на ветке и там всё ясно за кого Саня топит. )))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 9 декабря 2018, 22:45

      Спасибо Толик! батя ещё на "троне" заседает.... не все песни спеты ..!
      я молю бога что бы подольше не расходились.... чую еще разок мне "лекцию" прослушать придётся... я ж ведь дома тоже два дня не был..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:46

      (с) Саня за спартак болеет

      и самое главное что даже этого не стесняется... сидя, в сине - бело - голубой повозке )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 9 декабря 2018, 23:01

      ну да..я в Пушкин как по расписанию три раза..
      Подольше бы продлить....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 9 декабря 2018, 23:14

      не не.. Толик... позвонил, потом пропал не надолго, потом ещё звонил.... да Танька с меня больше шкур сдерёт чем батя... её отчитывался.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 9 декабря 2018, 22:13

      Олег, что думаешь по поводу Финала Кубка Либертадорес ?
      Ответный матч : Ривер Плей - Бока Хуниорс, первый завершился 2-2 ?
      Я поставил П1 и ТБ

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 9 декабря 2018, 22:18

      Макс, без понятия . Игру их не видел, играть будут в Европе. Как бы не получился матч КС - Ростов. ))) Напомни где первый матч проходил ? ТБ пожалуй предпочтительно. У меня ещё вопрос. Между собой мы играли и результат по основному времени определяли, без дополнительных 30 минут и пенальти, а здесь как ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:20

      В КП везде по основному !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 9 декабря 2018, 22:22

      Ну это правильно. Пожалуй соглашусь с твоим прогнозом и можно ставить на аргентинцев.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:28

      давай,давай..соглашайся..)
      Эти два коллаборациониста такую гадость про Зенит писали только что в КП..)
      Дружба-дружбой,а болларики счёт знают...

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      MaxRnD > shinnik 9 декабря 2018, 22:31

      Лёшич, не надо ля-ля ! ))
      Про Зенит ни единого плохого слова, там исключительно восторги по поводу победы Рубина и его Вождя !

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      Рубик Докоян > shinnik 9 декабря 2018, 22:32

      Леша, что заслужили, то пусть и получают. Игры нет, голов пропущено до хрена. Схему 3-5-2 и эту основу Сэм пусть забудет как страшный сон. В ЛЕ в плей-офф и пятерик отгребут.

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      shinnik > MaxRnD 9 декабря 2018, 22:40

      И сюда добрались,Демоны..
      Не трожь!Это моё..!!
      Все бонусы вложил.
      На тоже самое.п1тб..((

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      shinnik > MaxRnD 9 декабря 2018, 22:43

      Ага.
      И дружно Раве дифирамбов нализали..)
      Ну,ладно..)
      Это я от ревности мужской..))))

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      MaxRnD > shlomo 9 декабря 2018, 22:44

      В прошлой игре хозяева забили два абсолютно не обязательных гола

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      MaxRnD > shinnik 9 декабря 2018, 22:45

      Восточные народы на лесть падки )

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      shinnik > MaxRnD 9 декабря 2018, 22:51

      ХХХхыы..
      Падки..
      судя по его повадкам и ударами с замахом от плеча..
      скорей он сибиряк,чем сын Востока..

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      MaxRnD > shinnik 9 декабря 2018, 22:54

      Так им там до Сибири десяток сантиметров по карте ! ))

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      Project Бабангида > shinnik 9 декабря 2018, 22:55

      (с) скорее сибиряк....

      возможно этот "сын востока" - "мамин сибиряк" )

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      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:10

      Для Сани. Это не паника, а констатация игры, тут и анализировать её не фиг. Ибо её не было. Анюкову, Мевли, Эрнани в основе не место. Играть надо 4-4-2 схему при наличии этого состава и таких напов в команде. Он Шатов поставил впереди, у которого скорости нет и отсутствие игрового тонуса, он давно не играл. Мало того. что игроки косячат, так и тренерский штаб туда же.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:14

      Согласен Олег ,Шатов сегодня ничего не показал. Отсутствие Дзюбы в нападении тоже сказалось.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 декабря 2018, 22:20

      Конечно сказалось. Играли ведь уже по отработанной схеме, навесы в штрафную, а там ни Дзюбы, ни Заболотного, а одни малыши. Игры низом на скорости с подключением флангов не было. Мак пробовал, но ничего не получалось. Второй тайм после второго гола я уже не стал смотреть.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:24

      Сочувствую Олег. У нас в Спартаке сейчас тоже непонятные вещи. Кто кем руководит ,не ясно.

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      shinnik > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:30

      Да и сказалось то,что с Краснодаром в одно время надо было играть..
      Так-то похер всем..

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      Рубик Докоян > shinnik 9 декабря 2018, 22:35

      Да, думаю это не сказалось, но то, что они уже себе 3 очка нарисовали до игры, так наверняка. Рубин выставил полурезерный состав с молодняком, несколько месяцев не выигрывал, а Зенит дома никому не проигрывал. Теперь эту статистику пусть засунут себе во все естественные отверстия.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 декабря 2018, 22:37

      Игры сейчас ни у кого нет. ЦСКА и Краснодар временами показывают, но и они функционально подсели. Последние матчи в еврокубках будут для наших команд очень тяжелыми.

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